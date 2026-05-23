Respalda Carlos Olson a Maru Campos tras citatorio de la FGR

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El diputado panista aseguró que existe una persecución política contra el Gobierno de Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local del PAN, Carlos Olson, manifestó su respaldo a la gobernadora Maru Campos tras el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) relacionado con investigaciones sobre presuntas operaciones de agentes extranjeros en territorio estatal.

El legislador afirmó que las acciones emprendidas por la autoridad federal representan un intento de persecución política contra una administración estatal que, aseguró, ha enfrentado al crimen organizado y obtenido resultados en materia de seguridad.

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“Es muy claro: prefieren perseguir a quienes sí trabajan y dan resultados”, expresó Carlos Olson.

El diputado panista señaló que mientras en Chihuahua se combate a los grupos delictivos, el Gobierno Federal mantiene silencio frente a personajes vinculados a Morena que han sido señalados públicamente por presuntos nexos con el narcotráfico.

Asimismo, sostuvo que este tipo de acciones buscan desviar la atención de la crisis de inseguridad y violencia que enfrenta el país.

Olson reiteró su respaldo político a la gobernadora Maru Campos y aseguró que el Gobierno del Estado continuará defendiendo la seguridad y tranquilidad de las familias chihuahuenses.

“Porque Chihuahua no se arrodilla y aquí sí se combate al crimen”, declaró el legislador local.

El diputado indicó que continuará respaldando las acciones emprendidas por la administración estatal en materia de seguridad y coordinación institucional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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