Respalda bancada del PAN a Maru Campos y acusa presión política

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Legisladores panistas señalaron que las instituciones no deben utilizarse para generar persecución contra Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Diputadas y diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado expresaron su respaldo a la gobernadora Maru Campos tras el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que existe presión política contra el Gobierno de Chihuahua.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, señaló que las revisiones institucionales no deben convertirse en herramientas para generar confrontación política ni para construir comparaciones con otros casos relacionados con presuntos vínculos criminales.

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El legislador sostuvo que Chihuahua ha mantenido acciones en materia de seguridad y combate al crimen organizado que deben evaluarse por sus resultados y no por narrativas políticas.

“No vamos a permitir que usen las instituciones para atacar Chihuahua”, expresó Alfredo Chávez Madrid.

Chávez afirmó que existe preocupación cuando el debate público deja de centrarse en los hechos y se enfoca en mensajes políticos orientados a generar presión sobre actores de oposición.

Asimismo, señaló que defender decisiones tomadas en el estado y fijar posturas sobre temas de seguridad no debe convertirse en motivo de persecución política.

Las y los legisladores panistas reiteraron su respaldo a la gobernadora Maru Campos y afirmaron que Chihuahua debe responder a este tipo de situaciones mediante legalidad, fortaleza institucional y resultados.

También señalaron que la ciudadanía espera instituciones imparciales y una aplicación de la justicia bajo los mismos criterios para todos los actores políticos.

“La justicia no debe convertirse en una herramienta de confrontación política”, sostuvo la bancada panista.

Finalmente, las y los diputados indicaron que continuarán respaldando las acciones del Gobierno del Estado en materia de seguridad y gobernabilidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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