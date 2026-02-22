Cuestiona Cuauhtémoc Estrada fallas y sobrecostos en la Torre Centinela

Publicidad - LB2 -

El coordinador de Morena en el Congreso señala retrasos y bajo impacto en seguridad

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, cuestionó el avance y costo de la Torre Centinela, tras el desprendimiento de un vidrio del inmueble, hecho que, afirmó, refleja problemas en la obra emblemática del actual gobierno estatal.

El legislador calificó como negativo el mensaje que proyecta el incidente y sostuvo que el proyecto ha estado rodeado de críticas desde su anuncio, principalmente por el monto de inversión y los resultados obtenidos en materia de seguridad.

- Publicidad - HP1

“Mal mensaje, muy mal mensaje. Demasiadas críticas al proyecto, demasiado caro. Siempre se ha hablado de un sobreprecio y de pocos resultados; no nulos, sería injusto decirlo, pero sí muy pocos”.

Estrada recordó que la Plataforma Centinela contempla un contrato global por 4 mil 709 millones 885 mil 705 pesos, cifra que ha generado debate público desde su aprobación. Cuestionó además la narrativa institucional en torno a la modernización tecnológica del sistema de videovigilancia y análisis criminal.

“Para quien lo promovió y quien lo cobró, Seguritech, encantada; pero los ciudadanos, ¿qué ventaja ven tras cinco mil millones de pesos invertidos?”.

El diputado señaló que la obra, proyectada inicialmente para concluirse con anterioridad, ahora estima su entrega para inicios de 2026, lo que a su juicio evidencia retrasos en la ejecución. Añadió que la culminación del proyecto coincidirá prácticamente con el cierre de la actual administración estatal.

La Torre Centinela forma parte de la estrategia integral de seguridad del Gobierno del Estado, que contempla infraestructura tecnológica, centros de monitoreo y sistemas de inteligencia para fortalecer la prevención del delito. Sin embargo, desde la oposición se ha insistido en revisar los alcances, costos y resultados del esquema.

El desprendimiento del vidrio se suma a los señalamientos previos sobre sobrecostos y eficacia operativa, mientras la obra continúa en fase final de construcción y puesta en marcha.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.