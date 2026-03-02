Cuestiona Andrea Chávez informe estatal y pide rectificar rumbo en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Senadora de Morena señala deuda, seguridad y gasto público como áreas críticas de la administración.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, emitió un posicionamiento en torno al informe de la gobernadora Maru Campos, en el que pidió un cambio en la conducción política del estado ante lo que calificó como un deterioro en las finanzas, la seguridad y el ámbito social.

Durante su mensaje, la legisladora aclaró que sus señalamientos no constituyen una afrenta personal, sino un llamado a la responsabilidad institucional para evitar que la entidad enfrente mayores complicaciones al cierre de la actual administración.

Entre los puntos expuestos, Chávez señaló que la deuda pública estatal supera los 61 mil millones de pesos, lo que —dijo— representa un incremento cercano al 30 por ciento desde 2021. También cuestionó el aumento del Impuesto Sobre Nómina del 3 al 4 por ciento y la creación de nuevas contribuciones en Ciudad Juárez.

En materia de salud y programas sociales, criticó la falta de convenios federales para pensiones por discapacidad y calificó el programa MediChihuahua como una reedición del Seguro Popular. Además, sostuvo que se han destinado alrededor de 250 millones de pesos a publicidad mientras persisten problemas de desabasto de medicamentos.

Respecto a seguridad y obra pública, la senadora señaló presuntos sobrecostos y retrasos en la construcción de la Torre Centinela, eje de la Plataforma Centinela, y atribuyó los niveles de violencia a una falta de coordinación entre autoridades.

Asimismo, indicó que el presupuesto destinado al campo representa cerca del uno por ciento del gasto total, tras un recorte acumulado en los últimos años, y afirmó que en 2025 se registró una pérdida aproximada de 11 mil empleos formales en el estado.

Chávez contrastó la situación estatal con acciones del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al mencionar inversiones federales en infraestructura hospitalaria y distritos de riego.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a mantenerse organizada de cara al proceso electoral de 2027, en el que se renovará la gubernatura del estado.

