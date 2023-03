Invertirán 32 mdp en 26 proyectos de recarpeteo y pavimentación, en Cuauhtémoc.

Publicidad - LB3 -

Cuauhtémoc, Chih. – El alcalde Beto Pérez informó que han autorizado al Municipio 32 millones de pesos más, procedentes del pago del Registro Público Vehicular (Repuve), que se distribuirán en proyectos de rehabilitación de carpeta asfáltica y pavimentación con concreto hidráulico, 7 en la cabecera municipal y 19 en los seccionales.

Dicho recurso procede del pago por regularización de vehículos de procedencia extranjera, que el Gobierno Federal regresa a Cuauhtémoc para obras de pavimentación, a través de proyectos que realiza la Dirección de Obras Públicas del Municipio y gestiona el Gobierno del Estado. Cabe mencionar que los nuevos proyectos entrarán a licitación.

Estos 32 millones de pesos, se suman a los 32 millones de pesos que ya se invierten en 7 proyectos en la ciudad de Cuauhtémoc: en tramos del fraccionamiento La Ciudadela, del fraccionamiento Vista Hermosa, de la avenida Mariano Jiménez, de la vialidad Venezuela, de la Belisario Chávez, de la calle 94 y de la Agustín Melgar.

Los nuevos proyectos distribuidos en la ciudad y los seccionales de Anáhuac, Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas, son:

Cabecera Municipal

C. Reforma, entre 23 y Calz. Cuauhtémoc. Rehabilitación de carpeta asfáltica en 14 mil m2, de 4 cm de espesor.

Lateral Avenida 16 de Septiembre, del bulevar Jorge Castillo Cabrera a la C. Leona Vicario. Rehabilitación de carpeta asfáltica en 8580 m2, de 4 cm de espesor (en un cuerpo, en dirección al Monumento a Cuauhtémoc).

Laterales (en ambos cuerpos) Avenida 16 de Septiembre, del bulevar Jorge Castillo Cabrera rumbo al fraccionamiento Los Trigales. Rehabilitación de carpeta asfáltica, en 600 m2, de 4 cm de espesor.

C. Río Santa María, entre Río Florido y C. César Chavira. Pavimentación con concreto hidráulico en 7688.66 m2, de 15 centímetros de espesor.

C. Felipe Carrillo Puerto, entre Avenida Morelos y C. Parque Lerdo, en la col. Emiliano Zapata. Pavimentación con concreto hidráulico en 4960 m2, de 15 centímetros de espesor.

C. Ciruelos, entre C. Táscates y C. Tepozanes. Rehabilitación de carpeta asfáltica en 1750 m2, de 4 cm de espesor.

C. Galeana, entre C. 18 y C. 20. Rehabilitación de carpeta asfáltica en 1190 m2, de 4 cm de espesor.

Seccionales

Rehabilitación de carpeta asfáltica en Anáhuac, de 4 cm de espesor, en:

Calle 5a Entre Av. Ejido y Av. E. Zapata (960 m2)

Calle 7a Entre Av. Ejido y Av. E. Zapata (960 m2)

Calle 9a Entre Av. Ejido y Av. Fco. I. Madero (960 m2)

Calle 9a Entre Av. Ejido y Av. E. Zapata (960 m2)

Calle 11a Entre Av. Ejido y Av. Fco. I. Madero (960 m2)

Calle 11a Entre Av. Ejido y Av. E. Zapata (960 m2)

Calle 13a Entre Av. Ejido y Av. Fco. I. Madero (960 m2)

Calle 13a Entre Av. Ejido y Av. E. Zapata (960 m2)

Calle 15a Entre Av. Ejido y Av. Fco. I. Madero (960 m2)

Calle 15a Entre Av. Ejido y Av. E. Zapata (960 m2)

Calle 17a Entre Av. Ejido y Av. E. Zapata (960 m2)

Calle 19a Entre Av. Ejido y Av. E. Zapata (960 m2)

Av. Fco. I. Madero entre Av. Félix U. Gómez y Calle 24a (1701.88)

Av. Fco. I. Madero entre Av. Aldama y Av. Félix U. Gómez (1162 m2)

Pavimentación con concreto hidráulico en Álvaro Obregón, de 20 cm de espesor, en:

C. 9 entre Av. Juárez y Av. Morelos (1821.89 m2)

C. 9 y Av. Cuauhtémoc (534.03 m2)

C. 7 y Av. Cuauhtémoc (491.25 m2)

C. 12 y Av. Cuauhtémoc (156 m2)

Seccional Lázaro Cárdenas. C. Lázaro Cárdenas, entre carretera estatal Chih. 27 y la C. 9. Rehabilitación de carpeta asfáltica en 2000 m2, de 2 centímetros de espesor

