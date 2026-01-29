Convocan a mujeres para integrar el Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción

Publicidad - LB2 -

El registro estará abierto del 30 de enero al 17 de febrero y la designación será por un periodo de cinco años

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción presentaron en Ciudad Juárez la convocatoria para integrar el Comité Estatal de Participación Ciudadana, dirigida exclusivamente a mujeres, como parte del cumplimiento del principio de paridad de género.

Las y los comisionados informaron que la persona seleccionada ocupará el cargo por un periodo de cinco años, y que el proceso busca fortalecer la participación ciudadana en el combate a la corrupción, al margen de intereses político-electorales.

- Publicidad - HP1

Durante la presentación, se explicó que el periodo de inscripción será del 30 de enero al 17 de febrero de 2026, tiempo en el cual las aspirantes podrán registrar su postulación para formar parte del órgano ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción.

Uno de los integrantes de la Comisión de Selección destacó que el objetivo central de la convocatoria es transparentar el proceso y garantizar que la decisión sea ciudadana, manteniendo la independencia del Comité frente a partidos políticos y gobiernos.

Entre los requisitos generales, las aspirantes deberán contar con ciudadanía mexicana, tener más de 30 años de edad, poseer título profesional a nivel licenciatura, acreditar conocimientos y experiencia en materias relacionadas con el Sistema Estatal Anticorrupción y no haber desempeñado cargos de dirección en partidos políticos en los últimos tres años, entre otros criterios establecidos en la convocatoria.

La Comisión de Selección evaluará los perfiles con base en experiencia o conocimientos en políticas públicas, administración pública, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, fiscalización, justicia, tecnologías de la información, diseño de indicadores, vinculación con organizaciones sociales o académicas y coordinación interinstitucional.

Las postulaciones podrán realizarse vía correo electrónico o de manera física, una vez publicada la convocatoria en el Periódico Oficial del Estado. En caso de entrega presencial, la documentación deberá presentarse en formato impreso y digital, en sobre cerrado, en las oficinas de Recaudación de Rentas del Gobierno del Estado en cada municipio.

El listado de personas inscritas se publicará al concluir el periodo de registro, mientras que las entrevistas se realizarán los días 24 y 25 de febrero de 2026. La designación de la integrante del Comité se efectuará a más tardar el 26 de febrero, y la toma de protesta está programada para el 27 de febrero.

En la presentación participaron las y los comisionados Viviana Márquez Corral, Carlos Murillo Martínez, Jorge Antonio Breceda Pérez, Irvin Gustavo Arriola Corral y César Ramos Medrano, quienes reiteraron la invitación a las mujeres chihuahuenses a participar en este proceso ciudadano.