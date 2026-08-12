Conforma Estado grupo de emergencia por sanidad animal en Chihuahua

El GEESA coordinará acciones de prevención, vigilancia y atención ante la emergencia zoosanitaria por gusano barrenador del ganado.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado conformó el Grupo Estatal de Emergencia en Sanidad Animal, con el objetivo de coordinar y fortalecer la capacidad de respuesta ante la emergencia zoosanitaria generada por el gusano barrenador del ganado en Chihuahua.
El organismo articulará acciones entre autoridades estatales y federales, instituciones de seguridad, organismos especializados, instituciones académicas y representantes del sector pecuario, ante la dispersión del gusano barrenador del ganado en el país.
La integración del GEESA se realizó en Palacio de Gobierno, donde participaron representantes de distintas dependencias e instituciones vinculadas con la prevención, vigilancia, control y atención de contingencias sanitarias en el ámbito pecuario.
El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz, destacó que el trabajo conjunto será fundamental para atender esta contingencia, definir responsabilidades y mantener comunicación permanente entre las instituciones involucradas.
Como parte de los trabajos, Mario Guevara Acosta, presidente del GEESA, impartió una capacitación sobre medidas de prevención, vigilancia y control del gusano barrenador del ganado, así como sobre la operación del organismo ante una contingencia sanitaria.
“Esto nos va a ayudar a que todos estemos coordinados, integrados y que la información que se maneje sea una sola”.
De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, el grupo permitirá unificar datos relacionados con casos, investigaciones, rastreos y personal operativo involucrado en las labores de atención y seguimiento.
“Que todos manejemos los mismos datos y números en cuanto a casos, investigaciones, rastreos y número de gente que está trabajando”.
La estructura del GEESA contempla unidades de vigilancia epidemiológica, cuarentena, inactivación de focos, bioseguridad, inmunización, administración, comunicación y capacitación, con participación de personal de las instituciones que lo integran.
Entre sus integrantes se encuentran representantes de las secretarías General de Gobierno, Desarrollo Rural, Salud, Desarrollo Urbano y Ecología, y Seguridad Pública, así como de la Quinta Zona Militar, Guardia Nacional, Coespris, Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria y Unión Ganadera Regional de Chihuahua.
Con la conformación del grupo, las autoridades estatales buscan establecer un mecanismo operativo de coordinación para prevenir, vigilar y atender posibles afectaciones al sector ganadero derivadas de la emergencia zoosanitaria.
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