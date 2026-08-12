Conforma Estado grupo de emergencia por sanidad animal en Chihuahua

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El GEESA coordinará acciones de prevención, vigilancia y atención ante la emergencia zoosanitaria por gusano barrenador del ganado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado conformó el Grupo Estatal de Emergencia en Sanidad Animal, con el objetivo de coordinar y fortalecer la capacidad de respuesta ante la emergencia zoosanitaria generada por el gusano barrenador del ganado en Chihuahua.

El organismo articulará acciones entre autoridades estatales y federales, instituciones de seguridad, organismos especializados, instituciones académicas y representantes del sector pecuario, ante la dispersión del gusano barrenador del ganado en el país.

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La integración del GEESA se realizó en Palacio de Gobierno, donde participaron representantes de distintas dependencias e instituciones vinculadas con la prevención, vigilancia, control y atención de contingencias sanitarias en el ámbito pecuario.

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz, destacó que el trabajo conjunto será fundamental para atender esta contingencia, definir responsabilidades y mantener comunicación permanente entre las instituciones involucradas.

Como parte de los trabajos, Mario Guevara Acosta, presidente del GEESA, impartió una capacitación sobre medidas de prevención, vigilancia y control del gusano barrenador del ganado, así como sobre la operación del organismo ante una contingencia sanitaria.

“Esto nos va a ayudar a que todos estemos coordinados, integrados y que la información que se maneje sea una sola”.

De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, el grupo permitirá unificar datos relacionados con casos, investigaciones, rastreos y personal operativo involucrado en las labores de atención y seguimiento.

“Que todos manejemos los mismos datos y números en cuanto a casos, investigaciones, rastreos y número de gente que está trabajando”.

La estructura del GEESA contempla unidades de vigilancia epidemiológica, cuarentena, inactivación de focos, bioseguridad, inmunización, administración, comunicación y capacitación, con participación de personal de las instituciones que lo integran.

Entre sus integrantes se encuentran representantes de las secretarías General de Gobierno, Desarrollo Rural, Salud, Desarrollo Urbano y Ecología, y Seguridad Pública, así como de la Quinta Zona Militar, Guardia Nacional, Coespris, Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria y Unión Ganadera Regional de Chihuahua.

Con la conformación del grupo, las autoridades estatales buscan establecer un mecanismo operativo de coordinación para prevenir, vigilar y atender posibles afectaciones al sector ganadero derivadas de la emergencia zoosanitaria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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