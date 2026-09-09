Entrega Estado 155 apoyos a cuidadoras de hijos de mujeres privadas de la libertad en Juárez

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El programa benefició a 235 niñas, niños, adolescentes y jóvenes con una inversión estatal de 1.2 millones de pesos

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado entregó 155 apoyos económicos a personas cuidadoras de hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad en centros de reinserción social de Ciudad Juárez, como parte de un programa orientado a respaldar a familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

La entrega fue realizada a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, dependencia que informó que los recursos buscan contribuir al bienestar de 235 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en esta frontera.

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Durante la ceremonia, el titular de la dependencia, Jesús Carrillo, señaló que el programa fue posible mediante una inversión de un millón 240 mil pesos, destinada a apoyar necesidades relacionadas con la crianza, educación y alimentación de las y los beneficiarios.

“Esperamos que estos recursos les sean de utilidad y contribuyan a cubrir necesidades relacionadas con la crianza, educación y alimentación”.

El funcionario reconoció el trabajo cotidiano de las familias cuidadoras, al señalar que su labor permite sostener el desarrollo de menores y jóvenes que se encuentran bajo su responsabilidad mientras sus madres permanecen privadas de la libertad.

En el evento también participó el representante de la Gobernadora en la frontera, Carlos Ortiz Villegas, quien destacó la relevancia de que las familias cuenten con este tipo de respaldo institucional, particularmente por el impacto que tiene en el desarrollo de las infancias.

“No existe nada comparable con el abrazo, la presencia y el amor que cada persona cuidadora brinda a su familia para salir adelante”.

Como parte de la ceremonia, se reconoció a Flor Navarro Pastrana, quien hace cuatro años estuvo a cargo del diseño, gestión e implementación de este programa de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, enfocado en acompañar a familias cuidadoras de hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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