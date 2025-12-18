Confirma diputada que Colegio Teresiano pagó 3 mdp por caso de bullying en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La legisladora afirmó que el acuerdo reparatorio sienta un precedente para exigir responsabilidad a escuelas privadas ante casos graves de acoso escolar.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada María Antonieta Pérez Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, informó que el Colegio Teresiano de Ciudad Juárez pagó tres millones de pesos como reparación del daño moral y responsabilidad civil, derivado de un caso de acoso escolar en contra de un alumno de esa institución.

La legisladora señaló que se trata del primer caso documentado en el estado en el que un colegio privado enfrenta una resolución de este tipo por bullying, lo que consideró un precedente relevante para que otras víctimas puedan recurrir a instancias judiciales cuando no exista atención adecuada dentro de los planteles.

Pérez Reyes recordó que los hechos ocurrieron el 4 de diciembre de 2019, cuando un menor que ya había sufrido acoso previo fue embestido físicamente por uno de sus agresores durante el recreo. La agresión provocó que el alumno saliera proyectado varios metros, ocasionándole fracturas en hombro, muñeca y dedos, además de diversas lesiones en la cabeza, que requirieron hospitalización e intervención quirúrgica.

La diputada indicó que personal docente y directivo del colegio tenía conocimiento previo de la situación de acoso, pero no tomó medidas preventivas. Añadió que, tras la agresión, el menor no recibió atención médica inmediata por parte de la institución y fue llevado a la dirección para esperar a su madre, quien acudió aproximadamente una hora después.

“Las maestras del Teresiano se limitaron a trasladarlo a la dirección en espera de que la madre se presentara a recoger a su hijo”, expuso.

Derivado de la solicitud de la madre del menor, la legisladora presentó una denuncia civil el 26 de mayo de 2022, iniciándose un proceso que se prolongó por más de dos años. Durante ese tiempo se desahogaron pruebas y diligencias hasta que el Colegio Teresiano aceptó un acuerdo reparatorio, al no poder evadir su responsabilidad legal.

“Este acuerdo manda un mensaje claro a las escuelas privadas de que, ante casos graves de bullying, deberán responder por los daños ocasionados al alumnado”, afirmó Pérez Reyes.

Finalmente, la diputada hizo un llamado a las familias chihuahuenses que enfrenten o hayan enfrentado casos graves de acoso escolar a informarse sobre las vías legales disponibles, y señaló que se mantiene en disposición de orientar a quienes requieran acompañamiento en este tipo de procesos.

