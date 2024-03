¿Por qué se derrumbó el puente de Baltimore?

Publicidad - LB2 -

Las autoridades investigan cómo y por qué colapsó el puente Francis Scott Key de Baltimore, uno de los más importantes de la costa este de EEUU, tras la colisión de un carguero con uno de sus pilares. Pero ¿qué pasó? ¿con qué frecuencia ocurren estos hechos? y ¿cuál es el impacto? Aquí un adelanto.

Estados Unidos (VOA) – El colapso del puente Francis Scott Key de Baltimore, vía clave para el tráfico de carga y pasajeros, dejó boquiabierto a más de uno, y las imágenes del enorme buque, repleto de contenedores, impactando contra una de sus bases quedará en el registro de la historia naviera mundial.

Casi una decena de personas que se encontraban sobre el puente murieron tras su desplome sobre las heladas aguas del río Patapsco.

Lo que pasó ha generado una serie de preguntas para las que los investigadores del gobierno estadounidense están tratando de hallar respuestas. Mientras avanza la investigación, le contamos lo que sabemos hasta el momento.

¿Por qué colapsó el puente?

La profesora asociada de ingeniería estructural, Rachel Sangree, dijo a Reuters que no está sorprendida por el colapso del puente, debido a la forma en que fue construido.

“Es un puente de estructura continua de acero de tres tramos, con una especie de cerca arqueada en su tramo central. Lo que esto significa básicamente es que los tres tramos de esta estructura están conectados entre sí”, dice.“Podemos construir puentes de modo que tengamos tres estructuras independientes, sostenidas por estos cuatro pilares, o podemos conectarlos”, agregó.

Cuando se conectan, dice la especialista, “se puede lograr mucha eficiencia, porque puede haber mucha distribución de carga entre las partes de la estructura. Pero esto también significa que cuando ese pilar es golpeado, no solo impacta sobre los dos tramos que están directamente apoyados en ese pilar, sino que también impacta sobre el tramo que, aparentemente, estaba bastante alejado del pilar, pero que en realidad estaba conectado por la estructura”.

La experta dijo que el problema en sí no fue la estructura del puente, sino que no fue diseñado para resistir un impacto tan potente.

“Era un portacontenedores muy grande. Y, dado el hecho de que impactó, aparentemente por los videos, de frente, no me sorprende [que colapsara]. El puente está diseñado para abarcar una cierta distancia. Depende de esos soportes. Si uno de esos soportes desaparece… por supuesto, los puentes se construyen con factores de seguridad, pero, ya sabes, no ese tipo de factor de seguridad”.

Roberto León, profesor de ingeniería de Virginia Tech, tiene una opinión similar: “La única forma en que el poste puede resistirlo es doblándose”, dijo León. “Pero no puede absorber ni de lejos la energía que trae este enorme barco. Entonces se va a romper”.

En junio pasado, los inspectores federales consideraron que el puente, de 47 años, tenía condiciones aceptables. Pero la estructura no parecía tener protección en el muelle para resistir el choque, dijeron los expertos.

“Si un muelle de un puente sin la protección adecuada es golpeado por un barco de este tamaño, es muy poco lo que el puente podría hacer”, dijo León.

Los investigadores federales y estatales han dicho que el hecho parece haber sido un accidente.

¿Con qué frecuencia ocurre esto?

Entre 1960 y 2015, se produjeron 35 derrumbes importantes de puentes en todo el mundo debido a colisiones de barcos o barcazas, con un total de 342 personas muertas, según un informe de 2018 de la Asociación Mundial para la Infraestructura del Transporte Acuático.

Dieciocho de esos colapsos ocurrieron en Estados Unidos.

Entre ellos se encontraba un incidente de 2002 en el que una barcaza chocó contra el puente de la Interestatal 40 sobre el río Arkansas en Webbers Falls, Oklahoma, provocando que los vehículos cayeran al agua. Catorce personas murieron y 11 resultaron heridas.

Y en 2001, un remolcador y una barcaza chocaron contra el Queen Isabella Causeway en Port Isabel, Texas, provocando que una sección del puente cayera 80 pies (24 metros) hacia la bahía. Ocho personas murieron.

¿Qué impacto podría tener esto?

Es casi seguro que el colapso creará una pesadilla logística durante meses, si no años, en la región, provocando el cierre del tráfico marítimo en el puerto de Baltimore, un importante centro naviero. El accidente también afectará el tráfico de carga y de pasajeros.

El puerto es un importante centro de transporte marítimo de la costa este. El puente cruza el río Patapsco, que los enormes barcos de carga utilizan para llegar a la Bahía de Chesapeake y luego al Océano Atlántico.

El buque carguero Dali se dirigía de Baltimore a Colombo, Sri Lanka, y ondeaba bajo bandera de Singapur, según datos de Marine Traffic.

El presidente Joe Biden dijo que planea viajar a Baltimore “lo más rápido que pueda” y que espera que el gobierno federal asuma el costo total de la reconstrucción del puente.

Sin embargo, no es probable que el colapso tenga un gran efecto en el comercio mundial porque Baltimore no es un puerto importante para buques portacontenedores, pero las instalaciones del puerto son más importantes cuando se trata de bienes como equipos agrícolas y automóviles, dijo a Judah Levine. jefe de investigación de la plataforma global de reserva de carga Freightos.

León, profesor de Virginia Tech, dijo que se pueden aprender lecciones y se pueden hacer mejoras después de este desastre. Por ejemplo, se pueden utilizar cámaras y sensores en el puente para rastrear cuándo un buque de carga se desvía de su rumbo y comunicarse con los semáforos y las puertas en las entradas del puente.

“Creo que nuestra misión ahora es aprender de este fracaso y aprender en todos los niveles”, dijo León.

[Con información de Reuters y AP]

