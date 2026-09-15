Comparte Jorge Soto festejo patrio con adultos mayores en Ávalos

Publicidad - LB2 -

El diputado convivió con integrantes del Club del Abuelo de Ávalos durante las celebraciones por la Independencia de México.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de las celebraciones por el 216 aniversario de la Independencia de México, el diputado Jorge Soto convivió con integrantes del Club del Abuelo de Ávalos, en un encuentro orientado a reconocer la aportación de las personas adultas mayores a la vida comunitaria de Chihuahua.

Durante la reunión, el legislador destacó la importancia de mantener activos los vínculos sociales y comunitarios, particularmente en espacios donde las generaciones mayores conservan tradiciones, memoria histórica y formas de convivencia directa.

- Publicidad - HP1

Soto recordó que Ávalos cuenta con una tradición vinculada a la actividad minera y a la antigua fundidora, donde trabajadores y familias celebraban desde 1939 la ceremonia del Grito de Independencia, como parte de la vida social de la comunidad.

“Hoy celebramos nuestra independencia y vale la pena recordar lo que significa: no depender de otros para construir nuestro futuro. Ustedes hicieron mucho para que nuestro país y Chihuahua sean lo que son hoy; a nosotros nos corresponde construir sobre esas bases y hacer honor a ese trabajo”, expresó.

El diputado señaló que espacios como el Club del Abuelo permiten conservar relaciones personales que resultan valiosas frente a una época marcada por el uso constante de tecnologías y teléfonos celulares, factores que pueden reducir la convivencia presencial.

También subrayó que la participación comunitaria, la convivencia y los vínculos sociales contribuyen al bienestar de las personas adultas mayores, por lo que reconoció a quienes mantienen activos estos espacios de encuentro en Ávalos.

“En la medida en que tengamos personas y comunidades más independientes, capaces de organizarse, ayudarse y trabajar juntas, también le irá mejor a México”, agregó.

Los integrantes del Club del Abuelo de Ávalos se reúnen cada jueves para realizar distintas actividades. Como parte del festejo patrio, el grupo de danza Las Mineritas presentó varios bailables y los asistentes cerraron la convivencia interpretando Cielito Lindo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.