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Comparte Jorge Soto festejo patrio con adultos mayores en Ávalos

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POR Redacción ADN / Agencias
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El diputado convivió con integrantes del Club del Abuelo de Ávalos durante las celebraciones por la Independencia de México.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de las celebraciones por el 216 aniversario de la Independencia de México, el diputado Jorge Soto convivió con integrantes del Club del Abuelo de Ávalos, en un encuentro orientado a reconocer la aportación de las personas adultas mayores a la vida comunitaria de Chihuahua.

Durante la reunión, el legislador destacó la importancia de mantener activos los vínculos sociales y comunitarios, particularmente en espacios donde las generaciones mayores conservan tradiciones, memoria histórica y formas de convivencia directa.

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Soto recordó que Ávalos cuenta con una tradición vinculada a la actividad minera y a la antigua fundidora, donde trabajadores y familias celebraban desde 1939 la ceremonia del Grito de Independencia, como parte de la vida social de la comunidad.

“Hoy celebramos nuestra independencia y vale la pena recordar lo que significa: no depender de otros para construir nuestro futuro. Ustedes hicieron mucho para que nuestro país y Chihuahua sean lo que son hoy; a nosotros nos corresponde construir sobre esas bases y hacer honor a ese trabajo”, expresó.

El diputado señaló que espacios como el Club del Abuelo permiten conservar relaciones personales que resultan valiosas frente a una época marcada por el uso constante de tecnologías y teléfonos celulares, factores que pueden reducir la convivencia presencial.

También subrayó que la participación comunitaria, la convivencia y los vínculos sociales contribuyen al bienestar de las personas adultas mayores, por lo que reconoció a quienes mantienen activos estos espacios de encuentro en Ávalos.

“En la medida en que tengamos personas y comunidades más independientes, capaces de organizarse, ayudarse y trabajar juntas, también le irá mejor a México”, agregó.

Los integrantes del Club del Abuelo de Ávalos se reúnen cada jueves para realizar distintas actividades. Como parte del festejo patrio, el grupo de danza Las Mineritas presentó varios bailables y los asistentes cerraron la convivencia interpretando Cielito Lindo.

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