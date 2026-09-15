Plantea Jael Argüelles regular redes sociales sin censurar a menores

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La diputada de Morena pidió fortalecer el dictamen y armonizarlo con la regulación nacional en construcción

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Jael Argüelles Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, solicitó devolver a la Comisión de Salud el dictamen que reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de prevención del uso de redes sociales por parte de menores de edad.

La legisladora planteó que el objetivo es fortalecer el contenido del dictamen y armonizarlo con la regulación nacional que actualmente se encuentra en construcción sobre el uso de plataformas digitales y redes sociales.

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Argüelles Díaz sostuvo que la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales debe ser una prioridad, pero advirtió que cualquier medida debe garantizar sus derechos y evitar restricciones desproporcionadas.

“No vamos a censurar, vamos a regular. No se trata de prohibir, sino de proteger, orientar y acompañar.”

La diputada recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a foros regionales para construir, mediante diálogo y consenso, una propuesta nacional sobre el uso de plataformas digitales por parte de niñas, niños y adolescentes.

Por ello, consideró necesario conocer los resultados de esos foros y la iniciativa que será presentada ante el Congreso de la Unión, antes de aprobar disposiciones estatales que eventualmente podrían requerir ajustes.

Ante la negativa de continuar con el análisis del tema, se propuso una reserva que podrá ser modificada una vez que la ley federal sea remitida al Congreso de la Unión, con el propósito de mantener un enfoque regionalizado y armonizado con los derechos de la niñez y adolescencia.

Argüelles Díaz también advirtió que algunos puntos del dictamen relacionados con plataformas digitales, internet y protección de datos personales requieren una revisión más amplia para garantizar su viabilidad constitucional y su correspondencia con la legislación federal.

Entre sus propuestas, planteó regular el uso de dispositivos de tecnologías de la información y comunicación en las aulas, además de fortalecer acciones de alfabetización digital, prevención de violencia digital, protección de datos y acompañamiento familiar.

“Queremos proteger a nuestras infancias sin censurar; regular con responsabilidad, sin limitar sus derechos. La tecnología debe ser una herramienta para aprender, desarrollarse y vivir con mayor seguridad.”

La legisladora afirmó que la discusión debe avanzar hacia un modelo de regulación responsable, que permita atender riesgos digitales sin limitar de manera indebida el acceso de niñas, niños y adolescentes a herramientas tecnológicas.

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