Aprueba Congreso ampliar licencias parentales en Chihuahua

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La diputada América Aguilar afirmó que compartir el cuidado de hijas e hijos ayuda a evitar desigualdades laborales

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado aprobó un dictamen para ampliar las licencias parentales en Chihuahua, con el propósito de fortalecer la corresponsabilidad en el cuidado de hijas e hijos y evitar que la maternidad o paternidad limite las oportunidades laborales.

La diputada América Aguilar, integrante de la bancada de Morena, señaló que compartir el cuidado de niñas, niños y adolescentes permite que madres y padres tengan condiciones más equitativas para desarrollarse en el ámbito profesional.

“Compartir el cuidado de hijas e hijos permite que madres y padres tengan las mismas oportunidades.”

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La iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, establece reformas al Código Administrativo para que los hombres cuenten con un permiso de 20 días laborables con goce de sueldo por el nacimiento de sus hijas o hijos.

El dictamen también contempla que este permiso aplique en casos de adopción de un infante y que pueda ampliarse hasta 30 días cuando se presenten complicaciones durante el parto.

Aguilar Gil sostuvo que reconocer el cuidado de menores como una responsabilidad compartida contribuye a reducir prácticas de discriminación laboral contra las madres, especialmente al momento de acceder a un empleo o ser consideradas para una oportunidad profesional.

Asimismo, la legisladora informó que madres y padres podrán contar con permisos con goce de sueldo para acudir a citas médicas relacionadas con el tratamiento de cáncer o enfermedades graves de sus hijas e hijos.

“Ni la maternidad, ni la paternidad deben limitar las oportunidades laborales, y vamos a seguir trabajando en construir espacios donde quien así lo decida pueda cuidar de su familia y seguir creciendo profesionalmente.”

La diputada afirmó que la ampliación de licencias parentales representa un avance en materia de igualdad laboral y corresponsabilidad familiar, al reconocer que el cuidado de hijas e hijos debe ser una tarea compartida entre madres y padres.

El dictamen aprobado busca establecer condiciones para que las personas trabajadoras puedan atender responsabilidades familiares sin perder derechos laborales ni enfrentar limitaciones en su desarrollo profesional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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