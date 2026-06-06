Participa Marco Bonilla en gira panista por Jiménez y Camargo rumbo al fortalecimiento partidista

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El alcalde de Chihuahua recorrió ambos municipios como parte de la jornada nacional “Terremoto Azul” para promover la cercanía con la ciudadanía.

Jiménez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, participó en las actividades de la jornada nacional “Terremoto Azul” con recorridos realizados en los municipios de Jiménez y Camargo, donde sostuvo encuentros con ciudadanos y militantes del Partido Acción Nacional (PAN).

Acompañado por la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, el presidente municipal recorrió diversos sectores de ambas ciudades con el objetivo de difundir la propuesta política del partido y fortalecer el contacto directo con la población.

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En Ciudad Jiménez, la actividad se desarrolló sobre la avenida Juárez hasta la intersección con la calle Coronado, donde simpatizantes y militantes panistas participaron en acciones de promoción y acercamiento con los habitantes de la zona.

“El ‘Terremoto Azul’ es una movilización nacional simultánea convocada para fortalecer el contacto directo con la población”.

Posteriormente, en Camargo, las actividades se concentraron en el área de las calles Guillermo Prieto y Francisco Márquez, uno de los puntos con mayor afluencia de personas en ese municipio, donde integrantes del partido realizaron labores de difusión y diálogo ciudadano.

Durante los recorridos, Bonilla conversó con vecinos de ambas localidades para conocer inquietudes relacionadas con temas de interés público y compartir la visión del PAN respecto al desarrollo de los municipios y del estado.

De acuerdo con la información difundida por el partido, el alcalde realizó recorridos a pie y sostuvo encuentros directos con habitantes de los dos municipios, como parte de una estrategia enfocada en fortalecer la cercanía con la ciudadanía.

“En ambas sedes, Bonilla dialogó con vecinos, escuchó sus preocupaciones y compartió la visión panista de construir gobiernos cercanos”.

La jornada forma parte de una movilización nacional impulsada por Acción Nacional para reforzar su presencia territorial, escuchar las necesidades de la población y consolidar estructuras partidistas en distintas regiones del país.

Las actividades se desarrollaron de manera simultánea en diversos estados de la República, con la participación de dirigentes, militantes y representantes populares del partido.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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