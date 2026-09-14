Lleva Marco Bonilla servicios a comunidades rurales de Chihuahua

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El Municipio reportó inversión en transporte escolar, infraestructura educativa, salud y unidades de emergencia.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Chihuahua informó que mantiene acciones de atención en comunidades rurales mediante servicios, infraestructura y herramientas orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias.

La administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla destacó que los programas impulsados en la zona rural buscan facilitar el acceso a la educación, acercar servicios de salud y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

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Uno de los principales avances reportados es la adquisición de cuatro camiones escolares, con una inversión superior a un millón 558 mil pesos, en beneficio de más de mil 200 personas.

De acuerdo con el Municipio, estas unidades permiten que niñas, niños y jóvenes de comunidades rurales se trasladen a sus centros educativos, además de representar un apoyo para la economía de sus familias.

En materia educativa, también se realizaron mejoras en escuelas rurales, entre ellas trabajos en aulas, sanitarios, áreas deportivas, instalaciones eléctricas e hidráulicas, accesos y espacios de convivencia.

La inversión en infraestructura educativa supera los 451 mil pesos y beneficia a 507 estudiantes, según el reporte municipal.

El Gobierno Municipal destinó además más de 71 mil pesos para la instalación y mantenimiento de filtros de agua en bebederos de ocho planteles ubicados en comunidades como Ocampo, Boca de Ciénega, Nuevas Delicias, El Charco, El Sauz y Rancho de Enmedio.

En el rubro de salud, la Unidad Móvil del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud ha brindado mil 713 consultas médicas y dentales gratuitas a 971 personas de El Sauz, Zona Centro, Colonia Soto, Ciénega de Ortiz y comunidades aledañas.

La administración municipal señaló que estas acciones buscan acercar servicios preventivos y de atención básica a familias que habitan fuera de la zona urbana, para reducir traslados y facilitar el acceso a la atención.

El Municipio también fortaleció la capacidad de respuesta en la zona rural con tres nuevas unidades de atención, entre ellas dos vehículos adquiridos por la administración municipal y una ambulancia donada por el condado de Rancho, Colorado.

El IMPAS llevó capacitación a autoridades auxiliares de El Sauz, Colonia Soto, Zona Centro y Ciénega de Ortiz, con el objetivo de mejorar la atención inicial ante emergencias médicas y formar promotores comunitarios.

El Gobierno Municipal informó que mantendrá la inversión y los servicios en comunidades rurales, como parte de una estrategia para atender necesidades de educación, salud, movilidad y respuesta ante emergencias en distintas zonas del municipio de Chihuahua.

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