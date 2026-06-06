Llama Marco Bonilla a defender el futuro de Chihuahua rumbo a 2027

Publicidad - LB2 -

El alcalde de Chihuahua afirmó que el destino del estado debe seguir siendo definido por las y los chihuahuenses.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – A un año de la elección estatal de 2027, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, difundió un mensaje a través de redes sociales en el que convocó a la ciudadanía a preservar el rumbo del estado y participar en la construcción de su futuro frente a los desafíos que enfrenta el país.

Mediante un videomensaje, el edil destacó que el desarrollo de Chihuahua ha sido resultado del trabajo y esfuerzo de generaciones de habitantes, por lo que consideró fundamental que las decisiones sobre el futuro de la entidad continúen surgiendo de la voluntad de las y los chihuahuenses.

“El futuro de Chihuahua se decide en Chihuahua”.

- Publicidad - HP1

Bonilla señaló que la fortaleza del estado radica en su población y en la contribución de las distintas regiones que integran la entidad, desde la frontera y la Sierra, hasta las zonas agrícolas y los centros urbanos que impulsan la actividad económica y la generación de empleo.

El presidente municipal sostuvo que Chihuahua ha logrado consolidar su crecimiento gracias al trabajo cotidiano de miles de personas, quienes contribuyen al desarrollo de sus comunidades y al fortalecimiento de sectores productivos estratégicos para la entidad.

Durante su mensaje, afirmó que el proceso electoral de 2027 será determinante para el estado, al considerar que en la contienda estarán en juego temas relacionados con la seguridad, la libertad, el desarrollo económico y las oportunidades para las nuevas generaciones.

“Falta un año para defender nuestra tierra”.

Asimismo, hizo un llamado a la participación ciudadana y reiteró que continuará trabajando desde su responsabilidad pública para fortalecer las condiciones que permitan mantener el crecimiento económico y el bienestar de las familias chihuahuenses.

Bonilla concluyó que la historia de Chihuahua ha demostrado la capacidad de sus habitantes para enfrentar retos y superar adversidades mediante la unidad, el trabajo y el compromiso con la entidad, valores que consideró fundamentales para afrontar los desafíos de los próximos años.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.