El presidente del organismo empresarial hizo un llamado a los legisladores federales por Chihuahua.

Chihuahua, Chih (ADN/ Adriana Saucedo) .- El presidente de la COPARMEX en Chihuahua, Salvador Carrejo Orozco, hizo un fuerte llamado a los legisladores federales de la entidad, y al resto de los integrantes de la Cámara de Diputados, de oposición, a mantener el voto en contra de la reforma eléctrica.

“Vemos esta situación con muchísima preocupación, ya que es claramente una maniobra política, de bastante bajo nivel, por parte del grupo parlamentario mayoritario; ellos están buscando por cualquier medio, o bajo cualquier circunstancia, aprobar la reforma”, expuso el líder empresarial.

- Publicidad - HP1

Indicó que la Coparmex confía en que los diputados que adelantaron de forma pública el sentido de su voto (en contra), se mantengan en esa postura, ya que se trata de una iniciativa no integral, mucho menos que haya tomado en cuenta las opiniones y/o recomendaciones de expertos.

“Lamentamos mucho que el ejercicio de Parlamento Abierto no haya servido más que para una simulación; hubo especialistas del sector productivo, así como académicos e investigadores, que hablaron de manera muy puntual y precisa sobre los riesgos de aprobar esta reforma y no se les tomó en cuenta; lo lamentable es que no le modificaron un una sola coma a la propuesta del Presidente, quieren autorizar cualquier propuesta de AMLO a ciegas”, enfatizó Carrejo.