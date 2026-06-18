Invita Cultura a participar en la Feria del Libro de Chihuahua 2026

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La convocatoria está dirigida a autores, talleristas y grupos editoriales interesados en formar parte de la próxima edición de la Felich.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura del Estado convocó a escritoras, escritores, talleristas y grupos editoriales a participar en la edición 2026 de la Feria del Libro de Chihuahua (Felich), que se llevará a cabo del 24 de octubre al 1 de noviembre en la capital del estado.

La dependencia informó que la convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 8 de julio y busca integrar una programación diversa de presentaciones editoriales, actividades de formación y espacios de promoción de la lectura.

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Podrán participar autoras y autores con obras literarias concluidas y listas para su presentación, así como personas dedicadas a la impartición de talleres culturales dirigidos a distintos sectores de la población.

En el caso de los escritores nacidos o radicados en Chihuahua, las obras deberán haber sido publicadas durante 2025 o 2026 y no haber formado parte de ediciones anteriores de la feria.

Los interesados en impartir talleres deberán presentar una síntesis de la actividad propuesta, especificando objetivos, público al que se dirige, duración, número de sesiones, capacidad máxima de participantes y materiales requeridos.

Asimismo, la convocatoria contempla la participación de grupos editoriales interesados en la exhibición y comercialización de libros durante los nueve días de actividades de la feria.

Para los espacios de exposición y venta se solicita contar con material suficiente para ocupar un estand de tres por tres metros y mantener atención al público durante todo el evento.

La Secretaría de Cultura indicó que los registros deberán realizarse mediante el formulario disponible en el portal oficial de la dependencia, donde también pueden consultarse las bases completas y requisitos de participación.

Los resultados de la convocatoria serán notificados a las personas seleccionadas a través de correo electrónico dentro de los 30 días hábiles posteriores al cierre del proceso de recepción de propuestas.

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