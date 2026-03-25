Fortalece Bonilla colaboración con sector de la construcción en Chihuahua

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Alcalde se compromete a simplificar trámites y mejorar procesos en obras públicas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla sostuvo una reunión con representantes de cámaras y colegios del sector de la construcción, con el objetivo de fortalecer la colaboración y atender las necesidades del gremio en la ciudad.

Durante el encuentro, el edil recogió propuestas de los integrantes del sector y planteó la necesidad de simplificar trámites y reducir la carga burocrática, con el fin de agilizar procesos y elevar la calidad de las obras públicas.

“Escuchar a quienes conocen los temas de fondo y trabajar en conjunto con ellos”

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Los representantes de organismos como el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos, la Barra de Arquitectos y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción manifestaron su disposición para trabajar de manera coordinada con el Gobierno Municipal.

En la reunión participaron líderes del sector, quienes coincidieron en la importancia de alinear esfuerzos para mejorar los resultados en infraestructura urbana, en beneficio de la población.

Asimismo, se acordó mantener mesas de trabajo permanentes para dar seguimiento a los planteamientos y consolidar una agenda conjunta que permita atender las principales áreas de oportunidad.

Con este acercamiento, el Gobierno Municipal busca fortalecer la relación con el sector productivo, en un contexto donde la construcción representa un componente clave para el desarrollo económico y urbano de Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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