febrero 26, 2026 | 15:17
Chihuahua

Entrega Marco Bonilla reconocimientos a beneficiarios del FOMAC 9

Chihuahua

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Destinan 4.2 millones de pesos a 44 proyectos culturales en Chihuahua capital.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla encabezó la ceremonia de entrega de reconocimientos a las y los beneficiarios de la novena emisión del Fondo Municipal para Artistas y Creadores (FOMAC), programa orientado a impulsar el talento local y fortalecer el desarrollo cultural en la capital del estado.

En esta edición, el Gobierno Municipal destinó 4.2 millones de pesos para respaldar 44 proyectos desarrollados por 62 artistas, seleccionados entre alrededor de 400 postulaciones recibidas.

Durante su mensaje, el edil destacó la relevancia de invertir en cultura como una estrategia para el desarrollo social y recordó que el FOMAC fue creado en 2017 con el propósito de abrir oportunidades a creadoras y creadores locales.

Invertir en cultura es apostar por el presente y el futuro de la ciudad.

En representación de las y los beneficiarios, la artista Damaris Martínez señaló que el programa permite profesionalizar proyectos creativos y fortalecer la disciplina artística, además de consolidar espacios de expresión y reflexión.

Por su parte, la directora del Instituto de Cultura del Municipio, Fernanda Bencomo, informó que desde su creación el FOMAC ha invertido más de 23 millones de pesos en nueve emisiones, apoyando más de 290 proyectos en disciplinas como danza, artes visuales, teatro, música, literatura, medios audiovisuales, gastronomía y patrimonio cultural.

El programa se ha consolidado como uno de los principales mecanismos municipales de financiamiento cultural en Chihuahua capital, con el objetivo de fortalecer la comunidad artística y ampliar la oferta cultural para la población.

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

