Encabeza Marco Bonilla evaluación de alcaldes capitalinos del país

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El alcalde de Chihuahua capital obtuvo el primer lugar nacional en desempeño, servicios públicos, cercanía y seguridad.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, se ubicó en el primer lugar nacional entre alcaldes de ciudades capitales, de acuerdo con la más reciente encuesta ciudadana publicada por Rubrum.

El estudio evaluó la percepción ciudadana sobre los alcaldes capitalinos en cuatro rubros: trabajo y desempeño, servicios públicos, cercanía con la población y seguridad.

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Bonilla encabezó las cuatro categorías medidas, con una calificación de 7.45 en trabajo y desempeño, 8.04 en servicios públicos, 7.51 en cercanía y 7.79 en seguridad.

De acuerdo con el tracking mensual de la casa encuestadora, el alcalde de Chihuahua capital se ha mantenido de forma constante en los primeros lugares nacionales en distintos rubros de evaluación ciudadana.

Los resultados colocan a Chihuahua capital por encima del resto de las capitales del país incluidas en el ejercicio, entre ellas Monterrey, Mérida y San Luis Potosí, que aparecen dentro de los primeros lugares generales.

La medición fue realizada vía telefónica de manera aleatoria entre mujeres y hombres mayores de 18 años, con el objetivo de conocer la percepción ciudadana sobre el desempeño de sus respectivos gobiernos municipales.

El posicionamiento de Bonilla se suma a una tendencia de evaluación favorable en la capital del estado, particularmente en servicios públicos y seguridad, rubros que forman parte de las principales demandas urbanas en los municipios del país.

De acuerdo con los datos difundidos, la administración municipal de Chihuahua capital mantiene una percepción positiva entre la ciudadanía consultada, al ubicarse en el primer sitio nacional dentro del conjunto de alcaldes evaluados.

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