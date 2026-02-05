Analizan Marco Bonilla y CODER estrategias para fortalecer el desarrollo económico en 2026

Publicidad - LB2 -

Revisan avances de 2025 y definen prioridades en inversión, empleo e infraestructura.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla encabezó la primera sesión extraordinaria de 2026 con integrantes del Consejo de Desarrollo Económico Regional Chihuahua Centro (CODER), con el propósito de evaluar los resultados económicos de 2025 y definir las acciones estratégicas que permitirán fortalecer el desarrollo de la ciudad durante el presente año.

Durante la reunión se analizó la relación entre crecimiento económico y generación de empleo, así como los principales retos para 2026, entre ellos el fortalecimiento de la agenda turística, el impulso a los sectores primario y secundario, y el desarrollo de infraestructura y servicios que incidan tanto en la competitividad como en la calidad de vida de las familias chihuahuenses.

- Publicidad - HP1

El presidente municipal expuso la visión de inversión del Gobierno Municipal para 2026, con un presupuesto cercano a los 7 mil millones de pesos, destacando la asignación de recursos en seguridad pública, servicios, infraestructura, obra pública y programas sociales.

Bonilla señaló que los resultados de 2025 fueron positivos, particularmente en materia de seguridad, con reducciones en diversos delitos, además del apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas como eje para fortalecer la economía local.

En el ámbito de desarrollo humano, se destacaron programas de becas educativas, entrega de mochilas y apoyos a estudiantes y familias. En obra pública y servicios, se subrayaron avances como la reconversión del alumbrado público a tecnología LED, la incorporación de nuevos camiones recolectores de basura, la construcción de la Comandancia Oriente y el avance de tres nuevas obras viales para mejorar la movilidad.

Finalmente, junto con la regidora Rosa Isela Martínez, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, se presentó el nuevo Reglamento de Desarrollo Económico, recientemente aprobado por el Ayuntamiento, el cual establece el marco normativo para diseñar, coordinar y ejecutar la política municipal, fortaleciendo certeza, competitividad y sostenibilidad del desarrollo económico en Chihuahua Capital.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.