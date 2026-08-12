Celebra Estado a personas adultas mayores con la Semana PAM

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La jornada se realiza del 10 al 14 de agosto con actividades sobre envejecimiento activo, salud, convivencia y recreación.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, realiza la Semana PAM: Persona Adulta Mayor, con actividades enfocadas en reconocer la participación de este sector de la población y promover una vejez activa.

La jornada se lleva a cabo del 10 al 14 de agosto, en el marco del Día del Abuelo, con un programa dirigido a personas adultas mayores que participan en las actividades comunitarias impulsadas por la dependencia estatal.

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La subsecretaria Austria Galindo señaló que esta iniciativa busca reconocer a quienes forman parte de las Asambleas y Consejos Vecinales, espacios desde los cuales se promueve la convivencia, la organización comunitaria y la participación social.

“Esta es una forma de reconocer y celebrar a las y los adultos mayores que participan activamente en las actividades de la dependencia”.

Durante los dos primeros días de la Semana PAM se abordaron temas relacionados con el envejecimiento activo, así como herramientas para sobrellevar el duelo y afrontar de manera saludable los cambios físicos, emocionales y sociales que pueden presentarse en esta etapa de la vida.

Este miércoles se tiene programada una dinámica de convivencia intergeneracional, en la que personas adultas mayores y jóvenes compartirán experiencias y participarán en actividades recreativas, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre generaciones.

El jueves se brindará información sobre nutrición y alternativas de apoyo a través de NutriChihuahua, como parte de las acciones orientadas al cuidado de la salud y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores.

Para cerrar la semana, el viernes se realizará el Gran Baile de Adultos Mayores, evento en el que se espera la participación de más de 2 mil integrantes de las Asambleas y Consejos Vecinales, quienes se reunirán en una jornada de música, baile y convivencia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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