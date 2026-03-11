Celebra Arturo Medina rechazo de la reforma electoral y advierte posibles represalias políticas

Publicidad - LB2 -

El coordinador del PRI en el Congreso de Chihuahua calificó la votación como una “victoria del pueblo”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua, Arturo Medina, celebró el rechazo de la reforma electoral impulsada por el Gobierno Federal en la Cámara de Diputados, luego de que la iniciativa no alcanzara la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

El legislador señaló que el resultado de la votación representa “una victoria del pueblo de México”, al considerar que la propuesta generaba preocupación sobre el control del sistema electoral y la representación política de las minorías.

“Pierden el control cuando se saben desobedecidos; viene seguramente un ataque más duro a la democracia y persecuciones contra quienes le hicieron frente a la reforma que intentaron imponer”, expresó.

Medina sostuvo que la presión social y política influyó para que incluso algunos partidos aliados del oficialismo decidieran no respaldar el dictamen, lo que finalmente impidió alcanzar la mayoría calificada requerida en el Congreso.

El coordinador priista afirmó que, desde su perspectiva, la iniciativa buscaba concentrar el control del sistema electoral, lo que —según ha señalado anteriormente— pondría en riesgo la autonomía de las instituciones y los equilibrios democráticos del país. (adiario.mx)

El legislador también criticó que el partido en el poder no lograra mantener el respaldo de sus aliados legislativos, lo que derivó en el fracaso de la propuesta en el pleno de la Cámara de Diputados.

Pese a la postura celebratoria por el resultado de la votación, Medina advirtió que la discusión política podría continuar, ya que el bloque oficialista podría impulsar nuevas iniciativas o alternativas legislativas en materia electoral.

Finalmente, el diputado reconoció la actuación de los legisladores federales del PRI, a quienes calificó como una oposición firme durante el debate parlamentario, al considerar que mantuvieron su postura en contra de la reforma durante todo el proceso legislativo.

