Capacitan SEyD y Unicef a docentes en Juárez para prevenir violencia e impulsar igualdad

Cerca de 40 figuras educativas participaron en estrategia “Escuelas en Acción por la Igualdad”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) realizaron en Ciudad Juárez una capacitación dirigida a docentes y figuras de acompañamiento pedagógico, con el objetivo de fortalecer herramientas para prevenir la violencia, gestionar conflictos escolares e impulsar la igualdad en los planteles.

La actividad se desarrolló en el marco de la estrategia “Escuelas en Acción por la Igualdad”, promovida por Unicef, y contempló tres días de trabajo presencial con una duración de entre 24 y 25 horas.

En total participaron alrededor de 40 docentes, supervisores y Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP) de nivel Primaria, Secundaria y Media Superior, quienes abordaron cuatro ejes temáticos: prevención de la violencia, cultura de paz, salud sexual y reproductiva y equidad de género.

El subsecretario de Educación en la Zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada, resaltó la coordinación entre la dependencia estatal y Unicef para atender problemáticas prioritarias en el entorno educativo, particularmente en contextos fronterizos donde confluyen diversos factores sociales.

Por su parte, el director ejecutivo de Atención a la Infancia en Procesos de Justicia, Luis Alberto Muñoz López, explicó que la capacitación incluye una fase virtual de 40 horas adicionales, con el propósito de reforzar los contenidos abordados de manera presencial y consolidar el acompañamiento pedagógico.

La estrategia busca fortalecer las capacidades del personal educativo para generar ambientes escolares seguros, inclusivos y libres de violencia, con enfoque de derechos y perspectiva de género.

