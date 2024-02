Capacitan en Salud Mental a Docentes y Padres en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La salud mental de niños y adolescentes está cobrando un rol protagónico en la educación del estado de Chihuahua. En un esfuerzo sin precedentes, 855 maestros y padres de familia han sido capacitados bajo el programa MHGAP, un proyecto con raíces en la Organización Mundial de la Salud (OMS), que busca cerrar las brechas existentes en el cuidado de la salud mental, especialmente en casos de trastornos neurológicos y uso de sustancias tóxicas.

La urgencia de esta capacitación radica en el aumento de problemas de salud mental entre la juventud, y el papel crucial que juegan los docentes y padres como primeros respondientes frente a posibles situaciones de riesgo. El Instituto Tecnológico de Chihuahua fue el punto de encuentro donde Evalinda Barrón Velázquez, directora general de la Comisión Nacional de Salud Mental, enfatizó la importancia de una detección temprana y el correcto direccionamiento hacia las instituciones médicas.

Este programa responde a la estrategia “Juntos por la Paz”, que se alinea con la iniciativa presidencial para el abordaje directo de las adicciones como un asunto de salud pública más que de seguridad. Este cambio de perspectiva es fundamental para entender la salud mental no solo como ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar integral que permite gestionar las emociones y los retos cotidianos.

La estrategia nacional plantea un enfoque holístico, donde no solo se considera la atención clínica, sino también factores socioeconómicos como el empleo digno, el acceso a la información y la seguridad pública, elementos esenciales para la prevención de adicciones y la promoción de un entorno mental saludable.

“Tenemos que modificar todo aquello que causa los problemas de salud mental, es decir, no solamente es el que haya psicólogos que eso sería maravilloso. Pero no somos tanto no solamente es el que haya psiquiatras que somos bien poquitos en todo el país. Es ver cuáles son las cosas que están haciendo que perdamos nuestra salud mental”

siquiatra, Evalinda Barrón Velázquez.