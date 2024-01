Beneficiarios del programa “Juntos por tu Vivienda” hoy tienen un mejor lugar para vivir

Publicidad - LB2 -

Paola y su esposo residen en el municipio de Rosales y tras tres décadas de habitar en un espacio minúsculo, hoy han cumplido el sueño de contar con servicios básicos y una casa más grande, gracias al apoyo recibido por parte del Gobierno del Estado.

Chihuahua, Chih .- Al ser beneficiaria del programa “Juntos por tu Vivienda”, operado por la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), la pareja tiene un mejor lugar para vivir y enfrentar las vicisitudes del día a día.

“Pensaba que me iba a acabar y nunca iba a ampliar mi casa ni a tener un baño”, señaló Paola, quien relató que ella y su marido tienen más de 34 años de vivir en la cabecera municipal, a donde llegaron procedentes del poblado de Barranco Blanco y donde han sorteado diversas dificultades, toda vez que ella es una persona discapacitada y su esposo ya no puede trabajar.

Estas condiciones no les permitían avanzar en la ampliación de su hogar, que constaba de dos pequeños cuartos en mal estado. El apoyo recibido, dijo, modificó de manera positiva su existencia.

“Si usted me viera allá adentro, pues para ser dos cuartitos, vivíamos muy apretados. Esta casa me cambió la vida porque me ayudaron”, subrayó.

Expresó su agradecimiento a la gobernadora Maru Campos, a quien reconoció como una persona que sí apoya a la gente que más lo necesita.

“Pienso que Maru es muy buena gente, una persona que sí apoya, que sí ayuda a los que lo necesitan. Quiero agradecer al Gobierno del Estado que me ha ayudado», concluyó.

A través del programa “Juntos por tu Vivienda”, la Coesvi en colaboración con los ayuntamientos, efectuó más de 4 mil acciones de ampliación o remodelación de vivienda durante 2023, en beneficio de 20 mil personas de 33 municipios del estado, gracias a una inversión aproximada de 30 millones de pesos.

De esta manera el Gobierno del Estado, refrenda su compromiso de trabajo conjunto con autoridades de los distintos órdenes, para garantizar una mejor calidad de vida a las familias que más lo necesitan.

