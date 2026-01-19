Avanza proceso abierto y transparente en entrevistas para la CEDH, afirma Cuauhtémoc Estrada

Publicidad - LB2 -

Destacan perfiles con experiencia, propuestas integrales y debate sobre paridad de género en el Congreso de Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El proceso de selección de la próxima presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) avanza bajo criterios de transparencia, apertura y pluralidad, aseguró el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, tras concluir la primera jornada de entrevistas a aspirantes.

Durante este lunes, las y los integrantes de la JUCOPO entrevistaron a nueve personas aspirantes, como parte del procedimiento legislativo para evaluar perfiles y definir una terna que será sometida al Pleno en un periodo extraordinario. Estrada Sotelo informó que las entrevistas continuarán este martes con el resto de las candidaturas, y que se analiza solicitar una ampliación del plazo legal para contar con mayor tiempo en la valoración curricular y de desempeño.

El legislador explicó que, una vez integradas las calificaciones, la JUCOPO podrá sesionar para construir la propuesta final. Señaló que el plazo vigente vence el miércoles, pero consideró necesario extenderlo ante la complejidad del proceso y el número de participantes.

Al hacer un balance preliminar, Estrada destacó que se han identificado perfiles con conocimiento sólido y experiencia en materia de derechos humanos, lo cual quedó reflejado en las exposiciones y respuestas durante las entrevistas.

“Vimos algunos perfiles con una profundidad y conocimiento que pueden advertirse de las propias entrevistas y de las respuestas que otorgaron a las preguntas”, expresó.

Sobre el formato, indicó que se privilegió la libertad de exposición, otorgando hasta 10 minutos iniciales a cada aspirante, sin interrupciones, lo que permitió conocer con mayor claridad sus posturas, diagnósticos y propuestas. Este esquema, dijo, favoreció un intercambio amplio y respetuoso entre legisladores y candidaturas.

Estrada Sotelo subrayó que las entrevistas permitieron conocer planteamientos concretos para fortalecer el funcionamiento de la CEDH, así como la visión de las y los aspirantes en temas relevantes para la agenda de derechos humanos, como la participación ciudadana, la igualdad sustantiva y derechos civiles.

En materia de paridad, recordó que históricamente la presidencia de la CEDH ha sido ocupada únicamente por hombres, por lo que consideró pertinente que las fuerzas políticas valoren la posibilidad de avanzar hacia la alternancia de género, sin que ello implique excluir a ningún perfil del proceso.

Asimismo, señaló que la discusión sobre paridad debe extenderse a otros espacios dentro del organismo, como las visitadurías, y recordó que Morena ha impulsado una reforma integral a la CEDH que contempla una mayor participación de la sociedad civil en su designación y funcionamiento.

Durante la jornada del lunes fueron entrevistadas las siguientes personas aspirantes: Rafael Sánchez Martínez, Laura Gurza Jaidar, Lilia Lizeth Durán Nevárez, Fryda Libertad Licano Ramírez, Gildardo Iván Félix Durán, Eduardo Antonio Sáenz Frías, Claudia Cristina Gurrola Díaz, Yuliana Ilem Rodríguez González y Silvia Ruiz Mijarez.

Las entrevistas continuarán este martes 20 de enero, con el objetivo de garantizar una designación basada en méritos, con enfoque democrático y orientada al fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos en Chihuahua.

