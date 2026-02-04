Avanza construcción de nueva secundaria en Riberas del Bravo tras años de rezago educativo

Publicidad - LB2 -

Más de 40 mil habitantes dependen actualmente de una sola secundaria en el sector, señala diputado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La construcción de una nueva escuela secundaria en el fraccionamiento Riberas del Bravo está por iniciar, luego de que ya se cuenta con el predio y el proceso de licitación se encuentra en marcha, informó el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado.

El legislador señaló que el proyecto representa un avance relevante para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes del sector, quienes durante años han enfrentado falta de espacios educativos y traslados forzados a otras colonias para continuar sus estudios.

“Hoy la licitación para la construcción de esta escuela secundaria ya está abierta y eso significa que la obra va en serio”, expresó Estrada Sotelo al referirse al inicio formal del proceso.

- Publicidad - HP1

Riberas del Bravo cuenta con 11 escuelas primarias, pero solo una secundaria, para atender a una población que supera los 40 mil habitantes, situación que ha generado sobrecupo y condiciones precarias, incluyendo clases impartidas en espacios improvisados ante la falta de aulas.

El diputado recordó que como medida emergente se instalaron aulas provisionales, gracias a la gestión de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, así como al trabajo conjunto de vecinos y autoridades educativas, aunque reconoció que estas soluciones temporales requieren mantenimiento constante.

En ese contexto, Estrada Sotelo reconoció la respuesta de las autoridades educativas estatales, y destacó la coordinación con la Secretaría de Educación y los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua para avanzar en el proyecto.

De acuerdo con la información proporcionada, la obra se realizará en dos etapas y contará con una inversión garantizada de 7.2 millones de pesos. En la primera fase se contempla la construcción de tres aulas y sanitarios, mientras que en una segunda etapa se edificarán tres aulas adicionales y áreas administrativas.

Actualmente, la secundaria número 90, un telebachillerato y un CBTIS atienden a la población estudiantil del sector en la medida de sus capacidades. Con el nuevo plantel, se busca fortalecer de manera gradual la infraestructura educativa de Riberas del Bravo.

El legislador afirmó que aunque la nueva secundaria no resolverá por completo la demanda, sí representa un avance concreto frente a una problemática que se ha visibilizado desde 2023, con el objetivo de que las y los jóvenes puedan estudiar cerca de sus hogares y en condiciones dignas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.