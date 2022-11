Autoriza OEA investigar a Almagro por violar “normas y reglamentos”

Luis Almagro dijo a los embajadores que «todos sabían» de su romance, pues la llevaba a misiones diplomáticas y que los tres años de relación extramarital «quizá han sido los mejores de su vida».

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) dio un paso adelante este viernes para encausar una investigación independiente sobre las denuncias de conducta que “constituyen alguna violación por parte del secretario general” de la organización, Luis Almagro, a las “normas y reglamentos” del organismo con sede en Washington DC.

El Consejo Permanente decidió, con 30 votos a favor de abrir una investigación, dos abstenciones y una ausencia, «autorizar a una firma externa investigar las denuncias sobre el secretario general”.

Almagro es acusado de mantener una relación sentimental con su asistente y “asesora principal”, lo que habría derivado en una violación de las normas del organismo. El caso llegó a principios de junio al despacho del Inspector General de la OEA.

El secretario general de la OEA reconoció al final de la audiencia -después del voto- que mantuvo una relación con su asistente durante tres años, «quizá los mejores de su vida», dijo.

- Publicidad - HP1

«En su momento me pareció que no era atípico, algunos de ustedes o todos conocían la relación, yo quiero confirmar y reconfirmarles que existía esa relación, fui a misiones diplomáticas acompañado por ella», y ella fue mi partner (pareja) a nivel personal durante tres años», dijo Almagro.

En busca de «verdad jurídica»

Las delegaciones llegaron a la sesión especial la tarde de este viernes con el borrador ya afinado, en previa redacción y discusión de los términos, para “evitar exponer en público” la situación denunciada, según dijo un representante que asistió a la reunión del lunes y pidió a la Voz de América su anonimato, por no estar autorizado a dar declaraciones.

En las consideraciones de apertura del punto durante la reunión del Consejo Permanente, el embajador de Uruguay, Washington Abdala, dijo que el caso «no es cosa menor» por lo que urgió que la investigación independiente encomendada ofrezca una «verdad jurídica».

La resolución reza que “resuelve, autorizar el inicio de una investigación por parte de una firma externa, de conformidad con los términos de referencia anexos a la presente, para determinar si las denuncias formuladas contra el Secretario General por el periodista de Associated Press y en un correo electrónico de la OEA (interno) de 2 de junio de 2022. (adjunto) tienen mérito alguno, y constituyen alguna violación por parte del Secretario General de las normas y reglamentos de la OEA”.

No obstante, el representante diplomático matizó a la VOA que el equipo legal de Almagro está intentando determinar que «él no era supervisor directo de su pareja» y que por lo tanto no había violación a las normas.

Pero recordó que mientras Almagro mantenía su relación y viajaba en misiones al extranjero con su «asistente y asesora principal», mantenía el subsidio para su entonces esposa, como parte de los beneficios del cargo de secretario general, por lo que dijo que la investigación «debe empujar a un debate ético del asunto».

Encontrar una firma para investigar el caso

Los apoyos iniciales de países que se opusieron a seguir una investigación se redujeron, solo Belice y Haití se abstuvieron de votar a favor de la investigación.

En días recientes el Departamento de Estado de Estados Unidos, que financia la mayor parte de las operaciones de la OEA, y que este año ha desembolsado cerca de la mitad de los 100 millones de dólares de presupuesto de la organizació, ha apoyado la investigación y esta tarde dió el voto certero de «a favor».

“Tomamos estas acusaciones en serio (…) debe ser investigada de manera justa e imparcial por una entidad adecuada de investigación externa”, dijo a la prensa en días recientes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

En los próximos días, el Inspector General deberá notificar al Consejo Permanente de la OEA sobre a qué firma independiente se le adjudica la investigación, a la vez de presentar el presupuesto para llevarla adelante.

Este año un caso similar llevó al directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a ordenar una investigación independiente -que la realizó la firma Davis Polk & Wardwell- cuyas conclusiones llevaron a la destitución del expresidente del organismo financiero, Mauricio Claver-Carone.