Aumenta Estado tarifas de casetas en Chihuahua a partir del lunes

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Incrementos de hasta 7.5% se suman a alzas en combustibles y cruces fronterizos.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) – El Gobierno del Estado de Chihuahua anunció un incremento en las tarifas de peaje en carreteras estatales, el cual entrará en vigor a partir del lunes 13 de abril, con ajustes que oscilan entre el 4 y el 7.5 por ciento.

De acuerdo con la información oficial, las nuevas tarifas comenzarán a aplicarse desde las 00:00:01 horas, como parte del esquema de actualización anual contemplado en la concesión de los tramos carreteros.

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El ajuste responde a la Base de Regulación Tarifaria establecida en la concesión otorgada a la empresa de participación estatal Fibra Estatal Chihuahua, la cual permite realizar incrementos periódicos para evitar la pérdida de valor por efectos inflacionarios.

La concesionaria puede aplicar ajustes anuales para mantener el valor de las tarifas.

Este incremento ocurre en un contexto de alzas generalizadas en costos relacionados con la movilidad, ya que también entrarán en vigor aumentos en los precios de combustibles y en las tarifas de los cruces internacionales entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

Las carreteras estatales han estado bajo este esquema de concesión durante la última década, periodo en el que se han implementado mecanismos de actualización tarifaria conforme a las condiciones económicas.

Autoridades estatales señalaron que estas medidas buscan garantizar la operación, mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura carretera, en beneficio de los usuarios que transitan por la red estatal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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