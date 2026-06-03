Atribuye Brigitte Granados cancelación de visa a infracción de tránsito ocurrida hace una década

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La dirigente estatal de Morena rechazó señalamientos políticos y aseguró que mantendrá su postura crítica frente al Gobierno estatal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta estatal de Morena en Chihuahua, Brigitte Granados de la Rosa, confirmó que autoridades migratorias de Estados Unidos cancelaron su visa de ingreso al vecino país, aunque afirmó que la medida estuvo relacionada con una infracción de tránsito ocurrida hace aproximadamente diez años en el estado de Nuevo México.

La dirigente emitió un posicionamiento público luego de que la presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez, señalara que Granados había sido retenida por autoridades estadounidenses y posteriormente regresada a Ciudad Juárez tras perder el documento migratorio.

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De acuerdo con la líder morenista, los hechos ocurrieron el pasado 29 de mayo cuando intentó ingresar a Estados Unidos por un puerto fronterizo, donde fue enviada a una segunda revisión migratoria.

“Se me informó que mi visa sería cancelada debido a una infracción de tránsito ocurrida hace aproximadamente diez años en el estado de Nuevo México”.

Granados señaló que la situación le resultó sorpresiva, debido a que hace dos años renovó su visa estadounidense y durante el proceso consular no recibió observaciones relacionadas con dicho antecedente.

La dirigente estatal destacó que mantiene una relación binacional derivada de sus vínculos familiares en Estados Unidos y aseguró que no cuenta con antecedentes legales distintos a las infracciones de tránsito mencionadas.

En su posicionamiento, manifestó respeto por las decisiones adoptadas por las autoridades migratorias estadounidenses dentro de sus facultades, aunque consideró que el contexto político en el que ocurre el hecho no puede ser ignorado.

“Quiero ser clara: esta situación no cambiará mis convicciones ni mis principios”.

Granados sostuvo que continuará respaldando el proyecto político encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y mantendrá sus críticas hacia la administración estatal de Chihuahua, encabezada por la gobernadora Maru Campos.

La declaración surge en medio de una creciente confrontación política entre las dirigencias estatales de Morena y el PAN, que en los últimos días han intercambiado señalamientos relacionados con seguridad, soberanía y presuntas investigaciones de autoridades estadounidenses.

Al cierre de su mensaje, la dirigente morenista afirmó que continuará participando en la vida pública y defendiendo las posiciones de su partido, pese a la cancelación de su documento migratorio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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