Arranca Maru Campos Ruta Chihuahua con gira por Temósachic y Madera

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La gobernadora encabezó obras, entregó apoyos educativos y recorrió espacios de atención social en la región serrana.

Temósachic, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos inició su denominada Ruta Chihuahua, una gira de trabajo por distintas localidades del estado, con actividades este miércoles en los municipios de Temósachic y Madera.

La agenda incluyó el arranque de la rehabilitación de una unidad deportiva, entrega de apoyos escolares, recorrido por espacios de atención social y acercamiento de servicios estatales a familias de la región serrana.

“Esta ruta significa que la Gobernadora se sube al camión y va visitando los municipios. Empezamos esta primera parte el día de hoy y lo hacemos porque para nosotros es muy importante verlos a los ojos, saber cómo están y qué necesitan”, indicó.

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En Temósachic, la mandataria encabezó el arranque de obra de rehabilitación de la Unidad Multideportiva del Municipio, donde también se instalaron el Comedor Móvil de NutriChihuahua, la Feria de la Salud y el módulo de registro de MediChihuahua.

El objetivo de estas acciones fue acercar comida caliente, servicios de vacunación, detección de enfermedades, orientación nutricional y revisión bucal, además de facilitar el registro para cobertura médica gratuita.

Durante la jornada también se entregaron árboles, hortalizas y kits del protocolo de contingencia contra el Gusano Barrenador del Ganado, como parte de los apoyos dirigidos a familias y productores de la zona.

“Quiero decirles que aquí estoy. Que sembremos la esperanza y sembremos la unidad porque somos un único Chihuahua, y aquí tenemos que caminar unidos”, enfatizó la gobernadora.

El alcalde de Temósachic, Omar Lazo, agradeció la disposición del Gobierno del Estado para colaborar en obras y programas enfocados en deporte, seguridad, salud, acceso al agua potable, obra pública y desarrollo rural.

En Madera, Campos entregó las instalaciones remodeladas de la Secundaria Estatal 3029 Guadalupe Victoria, que atiende a cerca de 400 alumnas y alumnos, quienes también recibieron mochilas y útiles escolares para el regreso a clases.

La gobernadora participó además en actividades de activación física y entregó artículos deportivos, mobiliario y material para ocho planteles de la región, entre ellos pintura, butacas y calentones.

Posteriormente, otorgó las llaves de una retroexcavadora a Mauro Villa, encargado del Comité ProObras de El Largo Maderal, maquinaria que será utilizada para mantenimiento de calles y atención de necesidades en esa localidad y comunidades cercanas.

Como parte de la gira, la titular del Ejecutivo estatal recorrió la Unidad Básica de Rehabilitación de Madera, donde se brinda atención integral a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.

En ese espacio dialogó con usuarias y usuarios, conoció el equipamiento disponible y entregó sillas de ruedas, muletas, una silla de baño y una órtesis a beneficiarios.

La agenda concluyó con visitas a la Panadería Suprema y al restaurante La Cueva del Indio, donde la gobernadora conversó con comensales y trabajadores para conocer sus historias y necesidades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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