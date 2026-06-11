Arranca Congreso análisis de iniciativas para reformar el sistema electoral de Chihuahua

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Legisladores revisarán propuestas sobre paridad, representación indígena, regidurías y voto de personas en prisión preventiva.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado inició este jueves el proceso de revisión y análisis de las iniciativas de reforma electoral presentadas por las distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo, con el objetivo de actualizar diversos aspectos del sistema electoral de Chihuahua antes del próximo proceso comicial.

El presidente del Congreso del Estado y de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Guillermo “Memo” Ramírez, informó que los trabajos permitirán evaluar propuestas relacionadas con la integración de los ayuntamientos, las regidurías y los mecanismos de representación política en la entidad.

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Entre los temas que serán analizados destacan la representación proporcional, la representación indígena, la paridad de género, las acciones afirmativas y el voto de personas en prisión preventiva, además de diversas adecuaciones al marco jurídico electoral estatal.

El legislador recordó que la Constitución establece que cualquier reforma electoral debe aprobarse y publicarse al menos 90 días antes del inicio formal del proceso electoral, previsto para el próximo 1 de octubre.

“Estamos por iniciar la revisión de propuestas presentadas por los distintos grupos parlamentarios. Son temas importantes para la vida democrática del estado y deberán analizarse con responsabilidad, siempre privilegiando la certeza jurídica y el respeto a la ley”.

Ramírez señaló que el Congreso desarrollará el análisis dentro de los plazos legales establecidos para garantizar que cualquier modificación pueda aplicarse conforme a la normatividad vigente.

Las iniciativas seguirán el procedimiento legislativo correspondiente en comisiones y posteriormente serán sometidas a consideración del Pleno, instancia que determinará el alcance de las reformas que eventualmente sean aprobadas.

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales destacó que el objetivo central del proceso es fortalecer las reglas que rigen la competencia electoral y brindar certeza a partidos políticos, autoridades y ciudadanía.

“Más allá de las diferencias políticas, lo importante es que Chihuahua cuente con reglas claras y sólidas para sus próximos procesos electorales”.

La discusión de estas reformas se desarrollará en un contexto previo al inicio del proceso electoral de 2027, periodo en el que la entidad renovará diversos cargos de elección popular conforme al calendario electoral estatal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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