    enero 20, 2026 | 15:16
    Aprueban diputados reformas para proteger a repartidores de vales y eliminar límites de edad en el TEJA

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Los dictámenes buscan reconocer derechos laborales y ampliar el acceso a cargos en la justicia administrativa.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobaron dos proyectos de dictamen orientados a fortalecer derechos laborales y a democratizar el acceso a cargos de alto nivel dentro del sistema de justicia administrativa en Chihuahua.

    El primero de los dictámenes avalados plantea adicionar el Capítulo XIII Ter a la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de reconocer y regular la actividad de las personas distribuidoras de vales, un sector que históricamente ha operado sin protección laboral formal y que está integrado, en su mayoría, por mujeres.

    Con esta reforma, se establece que las distribuidoras de vales deberán contar con contrato por escrito, acceso al salario mínimo y el derecho a un día de descanso semanal, lo que representa un avance para sacar a este sector de la informalidad y garantizar condiciones mínimas de trabajo.

    Las y los legisladores señalaron que la iniciativa busca visibilizar a miles de trabajadoras que realizan esta actividad como principal fuente de ingreso, sin contar actualmente con prestaciones ni certeza jurídica frente a las empresas para las que laboran.

    En un segundo punto, la Comisión aprobó avanzar en la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), con la finalidad de eliminar los requisitos de edad mínima que exigen tener 25 o 30 años para ocupar cargos como secretarías de acuerdos.

    El dictamen parte del criterio de que imponer límites de edad mínimos o máximos resulta inconstitucional, de acuerdo con resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que deben privilegiarse las capacidades, habilidades y aptitudes profesionales, por encima de la edad de las personas aspirantes.

    Esta modificación busca ampliar las oportunidades de acceso a puestos clave dentro del TEJA y fortalecer la profesionalización del órgano, evitando restricciones que no guardan relación directa con el desempeño del cargo.

    En la sesión de la Comisión estuvieron presentes las diputadas Jael Argüelles, Joceline Vega y América Aguilar, así como los diputados Guillermo Ramírez, Jorge Soto y Cuauhtémoc Estrada, quienes respaldaron el avance de ambos proyectos de dictamen que ahora continuarán su proceso legislativo correspondiente.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

