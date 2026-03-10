Aprueba Congreso reformas a leyes de Educación y Deporte en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Modificaciones buscan impulsar talentos académicos, garantizar educación a adolescentes en reinserción y promover el deporte contra las adicciones.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó diversas reformas a la Ley Estatal de Educación y a la Ley de Cultura Física y Deporte, con el objetivo de fortalecer el sistema educativo, impulsar el desarrollo de talentos estudiantiles y promover el deporte como herramienta de prevención de adicciones.

En primera instancia, la diputada Herminia Gómez Carrasco, integrante de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, presentó la adición al artículo 54 de la Ley Estatal de Educación, que establece mecanismos para detectar y evaluar a estudiantes con aptitudes y destrezas sobresalientes.

La reforma plantea que la autoridad educativa estatal impulse acciones para identificar y fortalecer las habilidades destacadas del alumnado, mediante estrategias que permitan estimular su desarrollo académico, científico, tecnológico y artístico.

Además, se prevé que estas acciones fortalezcan el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las y los estudiantes, así como la colaboración entre instituciones educativas, ciudadanía y sector empresarial para impulsar proyectos de innovación y formación.

Por otra parte, el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, presidente de la misma comisión legislativa, presentó la reforma al artículo 4 de la Ley Estatal de Educación, con la cual se establece que el Estado deberá garantizar el derecho humano a la educación para adolescentes que se encuentren en Centros de Reinserción Social para Infractores.

La medida contempla la coordinación entre dependencias gubernamentales y la posibilidad de establecer convenios con instituciones educativas y particulares, a fin de ofrecer programas de educación básica, media superior y formación técnica, que permitan a los adolescentes continuar y concluir sus estudios.

Finalmente, la diputada Nancy Frías Frías presentó reformas a los artículos 2 y 15 BIS de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Chihuahua, orientadas a promover la actividad física como estrategia para prevenir y combatir el consumo de drogas.

La reforma establece que la Secretaría de Educación y Deporte, a través del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, deberá diseñar e implementar programas permanentes de deporte y recreación como parte de las estrategias de prevención psicosocial.

Estas acciones se desarrollarán en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y los gobiernos municipales, y estarán dirigidas principalmente a niñas, niños y adolescentes que habitan en zonas con alto riesgo de violencia, delincuencia o consumo de sustancias.

