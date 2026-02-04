Aparecen carteleras con imagen de Daniela Álvarez en Chihuahua y Juárez y abren debate electoral

Publicidad - LB2 -

Espectaculares con el mensaje “Daniela tiene palabra” generan cuestionamientos sobre promoción personalizada fuera de tiempos legales.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La aparición de carteleras publicitarias en la ciudad de Chihuahua y en Ciudad Juárez con el mensaje “Daniela tiene palabra” colocó en el centro del debate público a la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez Hernández, al tratarse de una promoción gráfica directa y de alto impacto en un periodo previo a los tiempos electorales formales.

Los espectaculares comenzaron a ser visibles desde hace un par de dias en vialidades principales de ambas ciudades, y presentan una silueta femenina sin rostro, acompañada de una tipografía sobria y una combinación cromática azul y naranja sobre fondo blanco, elementos ampliamente asociados a la identidad visual del PAN en Chihuahua.

Aunque en las carteleras no se menciona un cargo público ni se solicita el voto, la referencia directa al nombre “Daniela”, el contexto político actual y la reiteración del mensaje han generado interpretaciones sobre una posible estrategia de posicionamiento personal, distinta a la propaganda partidista genérica o a campañas institucionales.

Este despliegue se suma a antecedentes recientes. A finales de 2025 fueron detectadas bardas con la frase “Daniela es cabrona”, las cuales ya habían generado discusión sobre los límites entre expresión política y promoción personalizada. Sin embargo, el salto de bardas a espectaculares representa un cambio relevante por el costo, alcance y sistematicidad del medio utilizado.

En el ámbito del derecho electoral, este tipo de promoción es analizada bajo diversos criterios, entre ellos la temporalidad, la identificación inequívoca de una persona, el contenido del mensaje y la finalidad de posicionamiento político. Especialistas han señalado que no es indispensable pedir el voto para que una conducta sea considerada como acto anticipado de campaña, si se acredita que busca instalar a una figura en el imaginario electoral.

El caso adquiere mayor relevancia debido a que Daniela Álvarez ha sido una de las principales impulsoras de señalamientos legales contra figuras de Morena, particularmente por presuntos actos anticipados de campaña. Este contexto ha llevado a que distintos actores políticos cuestionen si el mismo estándar jurídico podría aplicarse a su propia promoción.

Hasta el momento, no se ha informado de denuncias formales ante el Instituto Estatal Electoral o el Instituto Nacional Electoral relacionadas con estas carteleras. Tampoco se ha detallado públicamente quién financia la publicidad, ni bajo qué figura legal se contrató la exhibición de los espectaculares.

La presencia simultánea de estas carteleras en Chihuahua capital y Ciudad Juárez, los dos principales centros políticos y electorales del estado, refuerza la percepción de una estrategia de alcance estatal, en un escenario donde los posicionamientos rumbo a 2027 comienzan a perfilarse de manera anticipada.

Por ahora, el tema se mantiene en el terreno de la discusión pública y política, pero la permanencia y expansión de este tipo de publicidad podría eventualmente trasladar el debate al ámbito legal, en un contexto donde la línea entre publicidad, libertad de expresión y promoción electoral anticipada continúa siendo uno de los puntos más controvertidos del sistema electoral mexicano.

