Anuncia Arturo Medina reconstrucción de viviendas tras incendios en Guadalupe y Calvo

Publicidad - LB2 -

El legislador del PRI informó que dos familias perdieron totalmente sus hogares y recibirán apoyo para recuperar su patrimonio.

Guadalupe y Calvo, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, informó que inició acciones para reconstruir dos viviendas que fueron destruidas por incendios en el municipio de Guadalupe y Calvo.

De acuerdo con el legislador, una de las casas se ubica en la cabecera municipal y la otra en una comunidad cercana, donde las familias afectadas perdieron completamente su patrimonio tras los siniestros.

- Publicidad - HP1

Medina explicó que la reconstrucción de las viviendas se realiza como una decisión tomada junto con su familia, con el objetivo de que las personas afectadas puedan recuperar un espacio digno donde vivir.

Señaló que el propósito es contribuir a que las familias afectadas recuperen su patrimonio y vuelvan a contar con el cobijo de un techo digno.

El diputado indicó que la situación que enfrenta Guadalupe y Calvo requiere acciones solidarias que fortalezcan el tejido social, especialmente ante las dificultades que atraviesan varias comunidades del municipio.

Asimismo, informó que recientemente inició gestiones para mejorar la capacidad de atención a emergencias en la región, entre ellas la solicitud de nuevas ambulancias y la elaboración de un plan de protección civil para responder de manera más eficaz a este tipo de incidentes.

El legislador también mencionó que se promueve la reparación de la carretera Guadalupe y Calvo–Parral, con el objetivo de reducir el rezago, el aislamiento de las comunidades y la dificultad para el acceso a productos básicos.

“Son muchas las necesidades que atraviesa el municipio, mismas que lastiman con mayor seriedad ante el clima de incertidumbre”, expresó.

Medina agregó que mantiene atención a familias que se encuentran en Parral a causa del desplazamiento, al tiempo que impulsa acciones dentro del municipio orientadas a fortalecer las condiciones de vida y la estabilidad de las comunidades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.