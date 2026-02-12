Amplía Educación plazo de preinscripciones para ciclo 2026-2027 en nivel Básico

Publicidad - LB2 -

Proceso permanecerá abierto hasta el 16 de febrero; reportan avance del 75 por ciento.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) anunció la ampliación del proceso de preinscripción para estudiantes de nuevo ingreso a los niveles de Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria del ciclo escolar 2026-2027, el cual permanecerá abierto hasta el lunes 16 de febrero.

La dependencia explicó que la medida busca otorgar mayor oportunidad a madres, padres de familia y tutores para completar el registro correspondiente, ya sea a través de la plataforma del Sistema de Información Educativa (SIE) o con apoyo directo en los planteles educativos.

El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, destacó que este procedimiento es fundamental para garantizar una planeación adecuada de espacios, personal docente e infraestructura, en beneficio del alumnado que iniciará una nueva etapa académica.

Informó que el sistema permanecerá habilitado durante el fin de semana y cerrará el lunes por la noche, con el objetivo de remitir la información a la Secretaría de Educación Pública, instancia que establece los parámetros de organización del próximo ciclo escolar.

A diez días de haberse iniciado el preregistro, el pasado 3 de febrero, se reporta un avance general del 75 por ciento de la meta proyectada, lo que refleja una alta participación de la comunidad escolar.

Los resultados del proceso de preinscripción en Educación Básica se darán a conocer a partir del 3 de julio, y posteriormente cada plantel realizará la inscripción formal y la recepción de documentación de las y los estudiantes asignados.

