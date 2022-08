Alfredo «El Caballo» Lozoya apoya en gastos de sobreviviente de masacre en Juárez

Mediante un mensaje en sus redes sociales, Alfredo «El Caballo» Lozoya, informó que apoyará en los gastos para la recuperación del joven repartidor que sobrevivió a los ataques criminales en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/ Adriana Saucedo) .- «Quiero comunicarles que he puesto mis recursos a su disposición y que lo acompañaré en su recuperación y que por cuestiones materiales él, su esposa y sus pequeñas de 6 meses y 10 años no se preocuparán. A un juarense no se le abandona», indicó.

El coordinador de la primera circunscripción de Movimiento Ciudadano informó que logró ponerse en contacto con la familia del sobreviviente gracias a la solidaridad de los juarenses que le han comunicado la necesidad de apoyo a las víctimas.

«He prometido estar en donde pueda ayudar, jamás abandonaré a las familias juarenses que enfrentan el terror de una guerra injusta y la indiferencia de las autoridades» comentó Alfredo «El Caballo» Lozoya.