Alerta SSPE por extorsiones telefónicas y secuestros virtuales

Solicita a la población denunciar al 9-1-1 los números telefónicos desde donde se reciben este tipo de llamadas, para crear base de datos que ayuden a otras personas a evitar ser víctimas.

Chihuahua, Chih .- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Unidad de Policía Cibernética y el Centro de Comando, Comunicación y Cómputo (C4), lanza una alerta preventiva a la población en general, para que evite ser víctima de extorsiones telefónicas y secuestros virtuales, y conozca los métodos con los que operan los ciberdelincuentes.

La SSPE dio a conocer que un secuestro virtual es una modalidad de extorsión telefónica mediante la cual, el delincuente realiza llamadas a ciertos números en forma aleatoria, en busca de una persona vulnerable, y una vez que identifica a su posible víctima, le solicita otro número telefónico de un familiar o persona de confianza, indicándole que es para continuar en contacto.

Esto, debido a que una vez obtenido el número adicional, le ordenan a la víctima descolgar o apagar su teléfono, tomar sus objetos de valor y salir a un lugar en el cual se mantendrá incomunicada; en ocasiones la persona recibe este tipo de llamadas en las que además amenazan con hacerle daño a su familia si no sale del domicilio voluntariamente.

Posteriormente el delincuente se comunica con un familiar o conocido de la víctima, al número que se le proporcionó, le dirá que su conocido está secuestrado y le solicitará dinero a cambio de liberar a quien presuntamente está privado de su libertad.

Una situación común, es que al inicio, los montos de dinero serán muy elevados, e irán disminuyendo conforme pasa el tiempo, ante la posibilidad de que se descubra el engaño, pero siempre pedirán depósitos bancarios o en tiendas de conveniencia.

En esta modalidad de delito, nunca existe un contacto físico con la víctima ya que se trata solo de un engaño generado a partir de la confusión y temor que el delincuente crea en sus objetivos.

Por lo anterior, la Unidad de Policía Cibernética recomienda no contestar llamadas de números extraños, no proporcionar por vía telefónica información personal o de familiares, ni compartir códigos de seguridad, evitar que menores o personas mayores respondan el teléfono, no publicar números personales en redes sociales y mantener comunicación constante con familiares.

Además, instruye para que ante cualquier amenaza, se debe colgar e inmediatamente reportarlo al número de emergencia 9-1-1.

Para aclaración de dudas o mayor información, comunicarse a la Unidad de Policía Cibernética del Estado de Chihuahua al teléfono (614) 4293300 ext. 10955 o vía correo electrónico a [email protected]

