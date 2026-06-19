Alerta Protección Civil por temperaturas superiores a 40 grados en Chihuahua

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coordincoordinEl pronóstico prevé intenso calor durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana, además de vientos fuertes y lluvias aisladas en la zona serrana.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva ante el incremento sostenido de las temperaturas que se espera en gran parte del territorio estatal durante los próximos días, con registros que podrían superar los 40 grados centígrados en diversas regiones.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, este viernes Ciudad Juárez alcanzará una temperatura máxima de 39 grados centígrados, mientras que Chihuahua capital llegará a 36 grados y Ojinaga a 38.

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Las condiciones de calor extremo se intensificarán durante el fin de semana, cuando municipios como Juárez y Ojinaga registren temperaturas de hasta 40 grados centígrados el sábado.

Para el domingo, la tendencia continuará al alza con máximas de 40 grados en Juárez y Delicias, 42 grados en Ojinaga y 39 grados en Chihuahua capital.

El escenario más intenso está previsto para el lunes, cuando los termómetros podrían alcanzar 42 grados centígrados en Ciudad Juárez, 43 en Ojinaga, 41 en Delicias y 40 en Chihuahua y Camargo.

Además de las altas temperaturas, la CEPC advirtió sobre la presencia de vientos con ráfagas de entre 45 y 55 kilómetros por hora, principalmente en municipios de la zona norte del estado, donde podrían presentarse tolvaneras y reducción de visibilidad en carreteras.

Las autoridades también mantienen el pronóstico de lluvias de moderadas a puntualmente fuertes en municipios del oeste y suroeste, entre ellos Chínipas, Guadalupe y Calvo, Guazapares y Urique, precipitaciones que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y caída de granizo.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó mantenerse hidratado, consumir abundantes líquidos y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

La dependencia hizo un llamado especial para proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y ciudadanos con enfermedades crónicas, al ser los sectores más vulnerables ante los efectos de las altas temperaturas.

Asimismo, recordó a la población que bajo ninguna circunstancia debe dejarse a personas o mascotas dentro de vehículos estacionados, debido al riesgo de golpes de calor que pueden poner en peligro la vida.

La CEPC exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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