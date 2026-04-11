Advierte Protección Civil lluvias, granizo y vientos fuertes en Chihuahua

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Pronostican acumulados de hasta 25 mm y ráfagas superiores a 55 km/h durante el fin de semana.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo ante el pronóstico de lluvias con acumulados de hasta 25 milímetros, acompañadas de posible granizo, actividad eléctrica y fuertes rachas de viento en distintas regiones de Chihuahua durante este fin de semana.

Estas condiciones climáticas estarán asociadas a la aproximación del frente frío número 44, en interacción con un canal de baja presión y una línea seca sobre el estado de Coahuila, lo que favorecerá la inestabilidad atmosférica.

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Para este sábado, se prevén lluvias de dispersas a moderadas con intervalos de chubascos en municipios como Chihuahua, Cuauhtémoc, Aldama y Ojinaga, mientras que en otras zonas, como Ciudad Juárez y la Sierra Tarahumara, se esperan precipitaciones aisladas.

Las lluvias podrían estar acompañadas de granizo, actividad eléctrica y rachas de viento.

En cuanto al viento, se pronostican ráfagas que podrían superar los 55 kilómetros por hora, principalmente en el sur y sureste del estado, en localidades como Parral, Jiménez y Valle de Zaragoza, con posibilidad de tolvaneras que reduzcan la visibilidad en carreteras.

Para el domingo, la probabilidad de lluvia disminuirá, sin embargo, se espera un incremento en la intensidad del viento, con ráfagas superiores a los 55 km/h en ciudades como Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc.

Respecto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá de fresco a templado por la mañana y cálido por la tarde, con máximas de 24 grados centígrados en Ciudad Juárez, 22 en Chihuahua y hasta 32 en Chínipas, mientras que en la Sierra Tarahumara se registrarán mínimas de entre 0 y 6 grados.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y extremar precauciones, especialmente ante posibles tolvaneras y tormentas, recordando que el número de emergencias 9-1-1 está disponible de forma permanente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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