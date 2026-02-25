Advierte Francisco Sánchez crisis humanitaria por desplazamientos en la Sierra

Publicidad - LB2 -

Señala que familias de Guadalupe y Calvo huyen hacia Parral ante violencia.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Francisco Sánchez Villegas, advirtió sobre una crisis humanitaria en la Sierra de Chihuahua, al señalar que cientos de familias de Guadalupe y Calvo han abandonado sus comunidades por motivos de violencia.

El legislador afirmó que los desplazamientos se registran principalmente hacia Parral, donde las familias buscan resguardarse ante el contexto de inseguridad en la región serrana.

“Cientos de familias han sido desplazadas, están en éxodo masivo desde Guadalupe y Calvo hasta Parral, están huyendo del crimen que en este momento carcome a toda la región serrana”.

Sánchez Villegas sostuvo que la situación requiere atención inmediata de los distintos órdenes de gobierno y planteó que los recursos públicos deben destinarse prioritariamente a atender esta problemática.

“Quien necesita la ayuda son estas familias”.

El diputado hizo un llamado al Gobierno Federal para canalizar apoyos hacia las personas desplazadas en Chihuahua, ante lo que calificó como una emergencia que demanda coordinación institucional.

El fenómeno del desplazamiento forzado en municipios de la Sierra Tarahumara ha sido señalado en distintos momentos por autoridades y organizaciones civiles, particularmente en comunidades de Guadalupe y Calvo, donde factores de violencia han provocado movilidad interna hacia otras ciudades del estado.

