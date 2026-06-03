Acusa PAN retiro de visa a dirigente estatal de Morena y eleva confrontación política en Chihuahua

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Daniela Álvarez afirmó que Brigitte Granados habría perdido su visa estadounidense; Morena rechazó la versión y evitó mayores comentarios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez Hernández, aseguró que autoridades migratorias de Estados Unidos retiraron recientemente la visa a la presidenta estatal de Morena, Brigitte Granados de la Rosa, durante un intento de cruce hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con la dirigente panista, la información fue confirmada por fuentes de su partido, aunque no precisó la fecha en que habrían ocurrido los hechos ni presentó documentación que respaldara la afirmación.

“Es información que tenemos confirmada. Lo que sé es que intentó cruzar a Estados Unidos y fue cuando se le detuvo por algunas horas para luego ser regresada a Ciudad Juárez, no sin antes haberle retirado la visa”.

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Álvarez sostuvo que corresponde a la dirigente morenista aclarar los motivos que habrían derivado en esa decisión por parte de las autoridades estadounidenses.

Hasta el momento, Brigitte Granados no ha emitido una postura pública sobre el señalamiento, mientras que integrantes del Comité Directivo Estatal de Morena se limitaron a rechazar la versión difundida por la presidenta estatal del PAN.

En otro tema, la dirigente panista respondió a declaraciones realizadas recientemente por el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, en el contexto de la controversia generada por la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua y las investigaciones abiertas por autoridades federales.

Álvarez calificó como una estrategia política los señalamientos realizados contra la gobernadora Maru Campos, relacionados con el denominado caso del laboratorio clandestino localizado en la Sierra de Chihuahua.

“El tema en contra de la gobernadora es político con toda la intención de amedrentarla y de chantajearla”.

La dirigente estatal del PAN también elevó el tono de la confrontación con el alcalde juarense, luego de que éste calificara como “jodidos” a integrantes de Acción Nacional durante una conferencia de prensa realizada esta semana.

Álvarez afirmó que responderá a los señalamientos en los mismos términos y cuestionó públicamente al presidente municipal sobre las investigaciones que autoridades estadounidenses han señalado en torno a presuntos vínculos de actores políticos con organizaciones criminales.

“El que se lleva aguanta, y espero que él aguante”.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente polarización política en Chihuahua, donde PAN y Morena han intensificado los intercambios de acusaciones rumbo al proceso electoral de 2027.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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