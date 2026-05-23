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El diputado del PAN señaló un presunto uso político de instituciones federales contra el Gobierno de Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local del PAN, Jorge Soto, calificó como una persecución política el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, relacionado con investigaciones derivadas de operativos en la Sierra Tarahumara.

El legislador panista cuestionó los criterios de actuación de las autoridades federales y aseguró que existe un trato diferenciado hacia actores políticos vinculados a investigaciones sobre presuntos nexos con grupos criminales.

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“Increíble: citan a una gobernadora en funciones, que trabaja, que da resultados y que está dando la cara… y no citan a Rocha, ni a Isunza”, expresó Jorge Soto.

El diputado sostuvo que el caso refleja un uso político de las instituciones federales y señaló que existe una “obsesión” del Gobierno Federal contra Chihuahua y la administración estatal encabezada por Maru Campos.

Asimismo, afirmó que la gobernadora ha mantenido colaboración con las investigaciones y con las estrategias de seguridad implementadas en la entidad.

Soto indicó que mientras el Gobierno de Chihuahua enfrenta de manera directa los problemas de seguridad, otros personajes señalados públicamente por presuntos vínculos con el crimen organizado no enfrentan el mismo nivel de presión institucional.

“Aquí hay una gobernadora que no se esconde y que va a responder”, declaró el legislador panista.

El diputado reiteró su respaldo político a la mandataria estatal y afirmó que continuará defendiendo la actuación del Gobierno del Estado frente a las investigaciones federales.

Acusa Jorge Soto persecución política tras citatorio de la FGR a Maru Campos

El diputado del PAN señaló un presunto uso político de instituciones federales contra el Gobierno de Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local del PAN, Jorge Soto, calificó como una persecución política el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, relacionado con investigaciones derivadas de operativos en la Sierra Tarahumara.

El legislador panista cuestionó los criterios de actuación de las autoridades federales y aseguró que existe un trato diferenciado hacia actores políticos vinculados a investigaciones sobre presuntos nexos con grupos criminales.

“Increíble: citan a una gobernadora en funciones, que trabaja, que da resultados y que está dando la cara… y no citan a Rocha, ni a Isunza”, expresó Jorge Soto.

El diputado sostuvo que el caso refleja un uso político de las instituciones federales y señaló que existe una “obsesión” del Gobierno Federal contra Chihuahua y la administración estatal encabezada por Maru Campos.

Asimismo, afirmó que la gobernadora ha mantenido colaboración con las investigaciones y con las estrategias de seguridad implementadas en la entidad.

Soto indicó que mientras el Gobierno de Chihuahua enfrenta de manera directa los problemas de seguridad, otros personajes señalados públicamente por presuntos vínculos con el crimen organizado no enfrentan el mismo nivel de presión institucional.

“Aquí hay una gobernadora que no se esconde y que va a responder”, declaró el legislador panista.

El diputado reiteró su respaldo político a la mandataria estatal y afirmó que continuará defendiendo la actuación del Gobierno del Estado frente a las investigaciones federales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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