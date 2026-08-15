Acusa Francisco Sánchez ejecución digital contra usuarios sin registro celular

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El diputado de MC llamó a resistir el registro obligatorio de líneas móviles, cuyo primer vencimiento aplica este 15 de agosto.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Francisco Sánchez Villegas, coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, acusó al Gobierno Federal de pretender una “ejecución digital masiva” contra usuarios de telefonía móvil que no han registrado sus líneas celulares.

El legislador señaló que la medida afectaría inicialmente a personas cuyos números telefónicos terminan en cero, cuyo plazo para vincular su línea con la identidad del titular vence este 15 de agosto.

“Están actuando como el crimen organizado: amenazan, extorsionan y castigan a quien se niega a obedecer”, declaró Sánchez Villegas.

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La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones estableció un calendario escalonado para el registro de líneas móviles contratadas antes del 9 de enero de 2026. De acuerdo con ese esquema, las líneas terminadas en cero tienen como fecha límite el 15 de agosto, y posteriormente avanzará por dígito hasta concluir el 31 de diciembre.

El diputado sostuvo que la advertencia de suspensión del servicio constituye una forma de presión contra la ciudadanía y afirmó que cerca de 9 millones de personas con líneas terminadas en cero podrían ser afectadas si se niegan a registrarse.

Sánchez Villegas afirmó que el registro forma parte de una política que, desde su perspectiva, vulnera libertades y derechos de privacidad, por lo que convocó a la población a resistir la medida.

“Más de 9 millones de mexicanos con terminación cero no se han registrado y no lo van a hacer”, sentenció.

La autoridad reguladora ha señalado que, una vez vencido el plazo correspondiente a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de las líneas no vinculadas dentro de las siguientes 72 horas, aunque conservarán acceso a números de emergencia, atención ciudadana, su compañía telefónica y alertas por sismo.

El organismo federal también ha sostenido que el proceso no lo realiza directamente el Gobierno, sino las compañías telefónicas, mediante la asociación del nombre y CURP de la persona usuaria con el número celular.

Sánchez Villegas comparó la actual medida con intentos previos de establecer padrones telefónicos y aseguró que la presión ciudadana ya obligó al Gobierno Federal a modificar los plazos del registro.

El legislador llamó a ciudadanos que rechazan la medida a mantenerse firmes y a exigir la cancelación del registro, al considerar que la identificación obligatoria de líneas móviles puede derivar en vigilancia y control indebido sobre la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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