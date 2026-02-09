Acusa Francisco Sánchez abandono federal y municipal que agrava crisis social en Juárez

Publicidad - LB2 -

El diputado de MC afirma que la ciudad enfrenta rezagos en servicios, salud y seguridad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, afirmó que Ciudad Juárez atraviesa una etapa de abandono institucional, al señalar rezagos en infraestructura, servicios públicos, seguridad y salud, los cuales —dijo— impactan de manera directa a la población fronteriza.

Durante su posicionamiento, el legislador sostuvo que las y los juarenses enfrentan deterioro urbano, violencia y afectaciones sanitarias, y atribuyó esta situación a decisiones y omisiones de gobiernos encabezados por Morena, tanto en el ámbito municipal como federal.

“Juárez está sufriendo las 10 plagas bíblicas; hoy no son ranas ni granizo, son la vuelta de enfermedades que ya se creían superadas, lo que demuestra que cuando un gobierno abandona sus responsabilidades básicas, quien paga es la gente”, expresó.

Sánchez Villegas cuestionó que, en este contexto, el Gobierno federal destine recursos públicos a apoyos internacionales, mientras —aseguró— persisten carencias locales en una de las ciudades más importantes del país por su posición estratégica y peso económico.

El diputado advirtió que el malestar social podría incrementarse si no se corrige el rumbo de las políticas públicas y afirmó que la ciudadanía no está dispuesta a normalizar el deterioro de su entorno urbano y social.

“Es aquí y ahora donde decimos basta. Ciudad Juárez no resistiría otro periodo de abandono y desprecio”, sentenció.

Finalmente, el legislador reiteró que Juárez ha sido históricamente un punto clave en los cambios políticos del país, y sostuvo que la exigencia ciudadana por mejores gobiernos y resultados concretos seguirá creciendo ante los retos que enfrenta la ciudad.

