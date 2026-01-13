Movil - LB1A -
    enero 13, 2026 | 15:40
    Acusa diputada Xóchitl Contreras al Municipio por alzas al predial y abandono urbano

    Estado

    POR Redacción ADN / Agencias
    Señala incrementos de hasta 400% entre 2022 y 2026 y llama a ciudadanos a promover amparos legales.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, acusó al Gobierno Municipal de aplicar incrementos excesivos al impuesto predial y de mantener a Ciudad Juárez en condiciones de abandono, al señalar que los aumentos no se han reflejado en mejoras visibles de servicios e infraestructura.

    De acuerdo con la legisladora, entre 2022 y 2026 familias juarenses han enfrentado aumentos acumulados que superan el 300 y hasta el 400 por ciento en diversas colonias, entre ellas Infonavit Tecnológico (431%), Hidalgo (350%) y El Jarudo (317%), cifras que calificó como desproporcionadas frente a la realidad urbana.

    “Esto ya no es inflación, esto es voracidad fiscal. El gobierno municipal ha convertido el predial en un mecanismo para exprimir a los ciudadanos”, afirmó.

    Contreras sostuvo que, pese al incremento sostenido en la recaudación municipal, persisten calles deterioradas, parques sin mantenimiento, servicios públicos con baja evaluación ciudadana y una percepción de inseguridad en aumento, lo que, dijo, evidencia una falta de correspondencia entre el cobro de impuestos y los resultados.

    La diputada responsabilizó directamente al alcalde Cruz Pérez Cuéllar por la falta de resultados visibles y consideró que la ausencia de obras y mejoras constituye una deficiencia administrativa en el uso de los recursos públicos.

    “La gente paga más y recibe menos. Esa es la realidad que hoy viven las familias juarenses”, señaló.

    Ante este panorama, la legisladora llamó a las y los juarenses a recurrir al amparo legal como mecanismo constitucional para defender su patrimonio frente a lo que consideró cobros desproporcionados del predial, e informó que su Oficina de Enlace brindará orientación y canalización jurídica gratuita a quienes busquen iniciar este proceso.

    Finalmente, Contreras exhortó al Gobierno Municipal a transparentar el uso de los recursos, dejar de justificar los incrementos con el argumento inflacionario y priorizar la atención de las necesidades urbanas, al sostener que la ciudadanía ya cumplió con sus obligaciones fiscales.

