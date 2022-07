Los beneficios más solicitados son los de salud, con la realización de estudios de laboratorio, que son gratuitos.

Ciudad Juárez, Chih .– Cientos de habitantes de la colonia Altavista y sus alrededores asistieron a la feria de servicios denominada “Juntos en tu colonia”, mediante la cual diversas dependencias de Gobierno del Estado ofrecieron servicios gratuitos, además de unidades móviles de consulta médica.

Para Ángela Juárez de 65 años, acudir a la feria de servicios “Juntos en tu colonia”, fue algo muy benéfico, porque necesitaba hacerse un electrocardiograma y una mamografía, los cuales no podría haber pagado en una clínica privada.

- Publicidad - HP1

“Yo me enteré de esta Feria, por unos volantes que anduvieron repartiendo y como ya no hay clínicas gratuitas cerca de mi casa, decidí venir aquí a hacerme los exámenes, créame que yo no podría pagarlos porque vivo al día”, aseguró Ángela.

Para Ángel Morales García, de 72 años, quien vive solo y aunque es pensionado, recibe poco dinero, tener la atención medica era muy importante debido a que tiene piedras en un riñón y está enfermo de la próstata por lo cual necesitaba hacerse unos estudios.

Mencionó que fue un gran alivio para él, que se instalara la feria “Juntos en tu colonia”, porque le queda cerca de su casa y pudo realizarse los estudios que no podría pagar en una clínica privada, por lo que agradeció a Gobierno del Estado que este realizando estas acciones en beneficio de la ciudadanía.

Por su parte, Sergio Acosta Liceaga, subsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común dio a conocer que, desde el arranque de este esquema de servicios, se han otorgado más de 14 mil atenciones en beneficio de la población vulnerable, pero que además los servicios que se ofrecen, también se han incrementado.

“La idea es llegar a la gente que realmente le hacen falta estos apoyos y servicios, porque muchas personas no tienen conocimiento de la existencia de los beneficios que tiene Gobierno del Estado para la comunidad”, señaló el funcionario.

Los habitantes de la colonia Altavista y alrededores se dieron cita en el parque Revolución, ubicado en la calle Bromo #1066, ayer desde las 5:00 de la tarde, donde fueron instalados módulos para renovación de licencias de conducir, atención de trámites de Fiscalía, JMAS y también se contó con la participación de Trabajadores Sociales y atención psicológica.

A su vez, Rogelio Covarrubias, director médico de la Secretaría de Salud Zona Norte, informó que en el programa de clínicas móviles desde abril a la fecha se han ofrecido casi 3 mil consultas de manera gratuita, las cuales además se complementan con servicios especializados como análisis de laboratorio, mastografías, radiografías, ultrasonidos y atención dental, entre otros.

El programa de Clínicas Móviles recorre el estado de Chihuahua para acercar los servicios de salud a las zonas de mayor pobreza y marginación y estará prestando servicios de salud en Ciudad Juárez en diferentes colonias hasta el mes de octubre.